APNEA / Ancora successi per la Mondovì Sub: due medaglie al Trofeo Asti Blu

Nuove soddisfazioni per la Mondovì Sub, che continua a distinguersi nel panorama dell’apnea agonistica.

Al 9° Trofeo Asti Blu, gara valida come qualificazione nazionale e caratterizzata dalla partecipazione di numerosi atleti, in prevalenza piemontesi, la squadra monregalese ha conquistato altre due importanti medaglie.

Protagonista nella categoria èlite maschile con bipinne è stato Paolo Frigo, capace di aggiudicarsi la medaglia d’argento grazie a una prestazione di alto livello: ben 158 metri percorsi, misura che gli ha garantito un posto sul podio in una delle categorie più competitive.

Ottimo risultato anche per Elisa Piccino, che nella categoria elite femminile con bipinne ha conquistato la medaglia di bronzo con una distanza di 129 metri. L’atleta, portacolori della Mondovì Sub, conferma così il suo eccellente stato di forma. Solo la scorsa settimana, infatti, si era già messa in luce a Sestri Levante, dove aveva ottenuto la medaglia d’oro nella disciplina dell’apnea statica.

Nell’apnea dinamica la categoria èlite rappresenta il livello più alto della competizione: qui gli atleti si confrontano puntando a percorrere la maggiore distanza possibile, in una sfida che unisce tecnica, preparazione fisica e controllo mentale.

I risultati ottenuti al 9° Trofeo Asti Blu confermano ancora una volta la qualità e la costanza della Mondovì Sub, capace di portare i propri atleti ai vertici delle competizioni e di consolidare la propria presenza nel panorama dell’apnea.