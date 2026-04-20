MOTORI / Rally Elba, seconda posizione nel Trofeo 2RM per l'equipaggio Giordano-Siragusa

Seconda posizione nel Trofeo 2RM, con vittoria della Power Stage e 18ª posizione nella classifica assoluta del "59° Rally Elba - Trofeo Cantiere Navale Esaom".

La prima e spettacolare gara dell'International Rally Cup 2026 è stata più che positiva per Matteo Giordano e Manuela Siragusa, al debutto assoluto su Lancia Y HF della KZ Racing in collaborazione con Tiesse Suzuki Asti.

Con tanto pubblico a bordo strada e paesaggi incantevoli, la coppia cuneese ha piazzato il colpo nel prologo del venerdì sera, vincendo la prova speciale "Due Colli" (di oltre 22 km) valida come Power Stage con bonus di 5 punti in classifica.

Nella giornata di sabato è stato molto serrato il testa a testa con l'equipaggio Nicoletti-Modolo, bravo nel rimontare e chiudere davanti a Giordano-Siragusa con 5.4 secondi di vantaggio.

Il risultato finale non soddisfa appieno Matteo: "Abbiamo dato il massimo in questa gara che, per location e guidabilità delle prove speciali, è sempre unica; il nostro passo gara è stato buono ma non sufficiente per vincere nel Trofeo 2RM in quanto, soprattutto nelle prove speciali 7 e 8, siamo andati in crisi con le gomme ed abbiamo lasciato per strada quella manciata di secondi che i nostri avversari hanno giustamente sfruttato. Nel complesso l'esperienza è stata positiva, i punti bonus della Power Stage ci fanno comodo ma in vista della prossima gara dobbiamo rivedere alcune cose con il team".

La seconda prova dell'IRC 2026 è in programma per sabato 30 e domenica 31 maggio in provincia di Parma con il "32° Rally Internazionale del Taro".