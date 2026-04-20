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Sport | 20 aprile 2026, 17:38

URBAN TRAIL / Bernard Dematteis e Rachele Cremonini si laureano campioni regionali a Manta

Domenica 19 aprile si è disputata la prima edizione della Due Castelli Urban Trail

Podio maschile assoluto (foto fidal piemonte)

Podio maschile assoluto (foto fidal piemonte)

La 1ª edizione della Due Castelli Urban Trail, disputatasi domenica 19 aprile a Manta e organizzata da Pod. Valle Varaita, era valida come campionato regionale assoluto e master di Urban Trail

La vittoria è andata, in maniera piuttosto netta, a Bernard Dematteis (Pod. Valle Varaita), che si aggiudica così il titolo regionale assoluto e quello della categoria Master A. L’ex azzurro della corsa in montagna taglia il traguardo in 55:39, con due minuti di margine sul secondo classificato, Fabio Griglio (Atl. Saluzzo/57:38), terzo posto per Stefano Giordano (ASD Dragonero/57:59). 

Al femminile, vittoria per Rachele Cremonini (Pod. Valle Varaita) in 1h04:20; alle sue spalle le compagne di club Enrica Dematteis (1h05:41), cui va il titolo regionale Master A, e Liviana Mandrile (1h06:18).

(Podio assoluto femminile _ Foto Fidal Piemonte)

UOMINI.

JUNIORES: Pietro Colombano (Pod. Valle Varaita)

PROMESSE: Tommaso Olivero (Atl. Saluzzo)

ASSOLUTO E MASTER A: Bernard Dematteis (Pod. Valle Varaita)

MASTER B: Massimo Bertone (Atl. Cavour)

MASTER C: Enzo Moretto (ASD Boves Run)

MASTER D: Cesare Chiabrera (Brancaleone Asti)

MASTER E: Giorgio Monasterolo (ASD Vigonechecorre)

DONNE.

JUNIORES: Alice Nazario (Pod. Buschese)

PROMESSE: Melissa Reynaudo (ASD Boves Run)

ASSOLUTO: Rachele Cremonini (Pod. Valle Varaita)

MASTER A: Enrica Dematteis (Pod. Valle Varaita)

MASTER B: Eufemia Magro (ASD Dragonero)

MASTER C: Josefina Del Rosario Lopez (ASD Dragonero)

MASTER E: Maria Maddalena Borretta (Vittorio Alfieri Asti)

fidal piemonte

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