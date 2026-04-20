SPORT & SCUOLA / Le ragazze dell'Arimondi-Eula dettano legge nel campionato studentesco provinciale di pallavolo

Una giornata di sport, adrenalina e precisione quella vissuta lo scorso 10 aprile sui campi di Fossano, in occasione dei campionati studenteschi provinciali di pallavolo femminile. L’istituto Arimondi-Eula di Savigliano ha dettato legge, conquistando il gradino più alto del podio e staccando il pass per la fase successiva.

Il regolamento del torneo non lasciava spazio a distrazioni: ogni incontro si è disputato su un unico set ai 21 punti. In un formato così contratto, ogni errore può pesare come un macigno ma le ragazze dell’Arimondi-Eula hanno dimostrato una tenuta mentale fuori dal comune, con un solo set perso.

Clara Gaudissard (capitano), Sofia Palmieri, Lucia Fontanella, Margherita Origlia, Emma Ricci, Lucrezia Leone, Chiara Rolfo e Cecilia Francesetti, classe 3A scientifico, accompagnate dalla Prof.ssa Gigliola Giovanettoni, hanno mostrato un gioco corale, fatto di difese strenue e attacchi decisivi, portando alto il nome dell'istituto saviglianese.

Ma non c'è tempo per riposare sugli allori. Il titolo provinciale è solo il primo passo di un cammino che si preannuncia entusiasmante. Il prossimo appuntamento è fissato per il 28 aprile ad Alba, dove l’Arimondi-Eula affronterà la fase regionale.

Le premesse per fare bene ci sono tutte: tecnica, cuore e un gruppo che non ha paura di lottare su ogni pallone. La scuola intera si prepara a fare il tifo per le sue campionesse, con la speranza che il sogno iniziato a Fossano possa continuare ancora a lungo.