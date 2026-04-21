Bonus Vesta, la rabbia di una mamma per il fallimento del click day: "La Regione prende in giro le famiglie"

"È un imbroglio": non usa mezzi termini una mamma cuneese indignata per quanto il blocco del sito finalizzato alla richiesta del voucher Vesta. Si tratta della misura economica promossa dalla regione Piemonte a favore delle famiglie con figli nella fascia tra gli 0 e 6 anni. Poco dopo le 12, orario in cui è scattato ufficialmente il click day per chiedere il bonus, sono migliaia i piemontesi che stanno provando ad accedere al portale web tramite PC o cellulare, ma senza riuscirci.

Sono stati stanziati 20 milioni di euro e possono accedervi le famiglie con Isee fino a 40mila euro.

"Sono la mamma di due bambini sotto i 6 anni, scrive la donna al nostro giornale, sono una disoccupata che già sperava l'anno scorso e quest'anno in questo bonus per poter respirare un attimo e servirsi di quei fondi per la retta del nido. Stranamente, nel giorno del click day, all'ora prestabilita, il sito sembra essere irraggiungibile, mentre l'anno scorso ad un minuto dell'apertura i fondi erano già esauriti e non era possibile inoltrare la domanda".

"La Regione deve smetterla di prendere in giro le famiglie, tuona la donna, che veramente contavano su quei fondi. E soprattutto dove finiscono i soldi che spettano alle famiglie?".