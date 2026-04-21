A Sommariva Perno le arie indimenticabili di Luciano Pavarotti

Domenica 26 aprile, alle ore 17, nella chiesa di San Bernardino a Sommariva Perno, si terrà il concerto di Gala "Luciano Pavarotti - La voce di un italiano nel mondo", con il tenore Gianni Mongiardino e Giulio Laguzzi al pianoforte.

Si tratterà del settimo appuntamento della quinta edizione 2025/2026 di 'Terre Armoniche', rassegna organizzata dall'Associazione Culturale Santa Cecilia e sarà un tributo intenso e carico di emozione.

La proposta è accompagnata dalla descrizione dell’evento:

“Il concerto dedicato all’immenso Pavarotti è pensato per celebrare non solo l’arte, ma anche l’eredità culturale di uno dei tenori più amati di sempre. Un’occasione per rivivere, attraverso la musica, l’intensità interpretativa e il carisma che hanno reso il maestro un ambasciatore universale del belcanto”.

I protagonisti della serata, Gianni Mongiardino e Giulio Laguzzi, guideranno il pubblico in un percorso musicale che attraversa alcune delle arie più celebri del repertorio pavarottiano, tra opera e romanze.

Con questo appuntamento, Sommariva Perno si prepara ad accogliere un momento di grande musica e memoria, nel segno di una voce senza tempo, capace ancora oggi di risuonare nei cuori di tutto il mondo.

Per assistere al concerto è necessaria la prenotazione tramite mail asso.santacecilia@gmail.com o contatto telefonico 351/7056171 (anche whatsapp).