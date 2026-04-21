Il Consiglio comunale di Bra discute il rendiconto 2025

Il Consiglio comunale di Bra è stato convocato per le ore 16 di lunedì 27 aprile. Tema centrale della seduta sarà la discussione del rendiconto della gestione finanziaria dello scorso anno. La massima assemblea cittadina sarà inoltre chiamata ad approvare un nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dei servizi comunali per la prima infanzia, l’adesione al Consorzio per il sistema informativo Csi Piemonte e il gemellaggio con il Comune di La Floresta in Uruguay.

Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul portale https://bra.consiglicloud.it/home oltre che canale You Tube del Comune di Bra.