BASKET / Ottimi i risultati per il Savigliano nella terza settimana delle giovanili

Ecco i risultati della terza settimana delle giovanili del Basket Savigliano.

Under 17

Dopo due sconfitte consecutive, l’Amatori Basket Savigliano targato MPM ospita la prima delle due formazioni di Venaria per cercare un pronto riscatto. Le Pantere sono brave a iniziare la partita con il giusto piglio e riescono a prendere l’inerzia della gara. A partire però dal secondo gli ospiti sono bravi a crederci e riescono a ricucire lo strappo che si era maturato all’inizio. Solo nel finale i Bianco/Rossi riescono a piazzare il break decisivo che vale il ritorno alla vittoria. “Era fondamentale, dice la squadra, riuscire a risollevarci dopo queste sconfitte e riuscire a riprendere il cammino verso le tre posizioni che garantiranno un’ulteriore fase”.

MPM SAVIGLIANO 71 – PALL. VENARIA BLU 60

24-15; 19-20; 13-15; 15-10

Savigliano: Botta 19, Allasia 18; Giraudo 11; Ambrosino 9, Giletta 8, Zavoreti 4, Corradini 2; Sogno; Amato, Magliano, Rinaldi. All. Fiorito – Di Maria L.



Under 15 Gold

Seconda sfida della fase coppa con con Pantere di coach Gallo impegnate tra le mura del Palaferrua contro Ivrea.

La partita si dimostra equilibrata già dai primi possessi con entrambe le squadre che si scambiano colpo su colpo mettendo in mostra un’ottima preparazione offensiva e difensiva. All’intervallo i saviglianesi chiudono in vantaggio di 8 punti tabellone.

Nel terzo periodo gli ospiti riescono a rosicchiare un paio di punti nel punteggio a causa della partenza sotto-tono della squadra di casa. Nel quarto decisivo la squadra di Coach Gallo scala le marce e riesce a chiudere la partita con un parziale di 10-0 che di fatto mette in caasaforte il risultato sul punteggio di 85-71.

SAVIGLIANO 85 – IVREA 71

Savigliano: Allasia, Giraudo, Depetris, Cravero, Arnolfo, Cuni, Aurili, Mistrovica, Pintavalle, Frimpong, Motta, Maggiore All. Gallo

Under 13 Silver

Ottima prestazione delle giovani pantere targate Opera Savigliano che vanno a vincere una partita sulla carta complicata. Fin dal primo minuto le pantere hanno messo in campo una difesa aggressiva su ogni pallone senza mai mollare e anzi incrementando sempre di più il ritmo. L’elemento caratterizzante è stato il contropiede con le giuste spaziature che ha portato alla realizzazione della stragrande maggioranza dei punti. Anche a difesa schierata le giovani pantere riescono ad occupare i giusti spazi e con ottimi tagli a canestro, seguiti da ottimi assist, trovano canestri semplici da sotto. Ottima crescita di questo gruppo.

SAVIGLIANO 84 – AOSTA 34

26-13, 16-9, 20-7, 22-5

Savigliano: Allasia, Lentini, Bernoco, Cavaglià, Balocco, Avataneo, Ambrosino, Dubois, Origlia. All.: Gallo, Sbrozzi

Esordienti

Le pantere di coach Gallo targate Opera Savigliano partono forte con una super difesa nei primi minuti di gioco imponendosi con un netto parziale e andando poi a vincere il quarto malgrado abbassando il ritmo in difesa permettendo agli avversarsi di recuperare. Nei successivi due periodi di gioco le pantere continuano ad attaccare in sintonia costruendo un bel gioco di squadra e alzando il ritmo in difesa. Peccato l’ultimo periodo pareggiato. Nel complesso buona prestazione.

SAVIGLIANO 64 – ACAJA FOSSANO 48

15-11, 17-12, 16-9, 16-16

Savigliano: Genesi, Allasia, Avataneo, Rossi, Dubois, Origlia, Cavaglià, Lentini, Ambrosino, Balocco, Cigna, Lazri. All: Gallo, Sbrozzi, Genesi