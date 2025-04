Frane in provincia, la mappa si allarga. L'allarme di Massimo Antoniotti: “Serviranno fondi tripli per ricostruire”

La Provincia di Cuneo fa i conti con una situazione idrogeologica che, tra piogge persistenti e versanti fragili, si sta facendo ogni giorno più complessa. Lo conferma il vicepresidente con delega alla viabilità (circoli 1 2 3 e 4 reparto di Alba) Massimo Antoniotti, che durante un aggiornamento operativo ha dichiarato: “Solo per gli interventi urgenti sulle frane siamo già oltre il milione di euro. Ma quando si passerà alla ricostruzione vera e propria, quella cifra dovrà essere moltiplicata almeno per tre”.

Il nodo più critico riguarda le frane a valle, dove non basta liberare il materiale di risulta: servono consolidamenti strutturali in profondità. “A monte l’emergenza si risolve più in fretta. A valle, invece, parliamo di opere complesse, con ingegneria pesante”, sottolinea Antoniotti.

Nel frattempo, partono i primi cantieri. A inizio maggio si aprirà il cantiere a Trezzo Tinella, località colpita dall’alluvione del 2009. “Ci sono voluti anni per arrivare al via, ma ora siamo pronti. I lavori dureranno tutta l’estate”. Sempre nello stesso periodo è previsto il consolidamento del ponte di Neive, in direzione Coazzolo.

Grande attenzione anche per Castino, dove sta per concludersi il rifacimento completo del tornante che sale al paese. “È un intervento poco visibile ma di grande valore. È stato un lavoro ingegneristico importante, anche dal punto di vista estetico, e merita un’inaugurazione adeguata”, dice Antoniotti.

L’allerta resta alta, e la fragilità del territorio non concede tregue. “Abbiamo già una situazione provinciale difficile, ora dobbiamo affrontare anche questa emergenza. Ma ce la faremo, un passo alla volta”.