MOTOCICLISMO / Sul circuito di Assen primi punti mondiali per Arianna Barale

Nel week end del 18 e 19 aprile si correva in Olanda, sul TT Circuit di Assen, definita “l’università della velocità”, la seconda prova del Mondiale SBK, che vede al suo interno il WCR, gara riservata al mondiale femminile di velocità, alla quale prende parte la diciannovenne di Borgo San Dalmazzo Arianna Barale, supportata dallo spagnolo Hadden Racing Team, in sella ad una Yamaha R7 di 700 cc.

Tempo inclemente, con freddo e pioggia a tratti e gara uno, disputata al sabato, interrotta dalla bandiera rossa a causa di un incidente.

Arianna Barale davanti ad alcune avversarie

Al nuovo via Arianna Barale è riuscita a rimanere a contatto con le pilote di alta classifica, combattendo strenuamente contro le avversarie per riuscire ad agguantare un risultato di rilievo, venendo premiata da un’ottima nona posizione. Prima top ten mondiale.

La prima frazione di gara se l’è aggiudicata la spagnola Maria Herrera, vincitrice del WCR 2025, che ha preceduto la connazionale Beatriz Neila e l’abruzzese Roberta Ponziani.

Gara due, disputata alla domenica con meteo instabile, è iniziata subito male per Ari#41, che ha fatto un dritto al primo giro, costringendola alla diciannovesima posizione finale. La vittoria domenicale è andata a Beatriz Neila, che ha preceduto Maria Herrera, ribaltando la classifica di gara uno, con la francese Lucie Boudesseul in terza posizione.

Firma autografi per Arianna Barale

Nella classifica del mondiale femminile comanda Maria Herrera, con 40 punti, seguita da Beatriz Neila, 77 punti e Roberta Ponziani, con 52 punti. Arianna Barale si trova in sedicesima posizione, con 7 punti.

“Mi manca ancora la cattiveria agonistica per sorpassare al momento giusto, un fatto che in parte è dovuto alla mancanza di abitudine al traffico del mondiale - ha riferito Arianna Barale -. Qui siamo al via in ventisei e devo imparare a combattere nella mischia. Resta comunque la grandissima soddisfazione per l’inattesa top ten conquistata in gara uno. Peccato per il lungo di gara due!”.

Il prossimo appuntamento con il WCR è per il primo week end di maggio, quando si correrà in Ungheria, sul Balaton Circuit, sconosciuto ad Arianna, che dovrà imparare con i pochi turni di prove libere a disposizione.