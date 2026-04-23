“Io sono il quartiere che vivo”: a Borgo San Giuseppe parte il percorso di cittadinanza attiva per i giovani dell’Oltre Gesso

Al via "5 spunti di cittadinanza" nella zona dell’Oltre Gesso, l’azione del progetto Spaziare, progetto selezionato da Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che trasforma i ragazzi dai 14 ai 18 anni in protagonisti attivi. Primi appuntamenti il 16 e 30 aprile 2026: partecipazione aperta anche ai giovani delle frazioni vicine.

Cuneo – Non semplici spettatori, ma veri e propri protagonisti del proprio territorio. Parte a Borgo San Giuseppe l’iniziativa “Io sono il quartiere che vivo”, una delle azioni chiave del più ampio progetto Spaziare. Il focus dell’intervento, denominato "5 spunti di cittadinanza", è finalizzato alla promozione del protagonismo giovanile e offre ai ragazzi e alle ragazze tra i 14 e i 18 anni l’opportunità concreta di decidere, progettare e realizzare attività per i propri coetanei e per l’intera comunità.

L’idea: dalla voglia di fare alla realtà

Cosa manca nel quartiere? Un cinema all’aperto? Una serata discoteca? O forse un’area verde abbandonata che ha bisogno di nuova vita e colore? Con "Io sono quartiere che vivo", la risposta passa direttamente dalle mani dei giovani. Accompagnati da educatori professionali, i partecipanti non riceveranno un pacchetto di attività già pronte, ma saranno loro stessi a organizzare eventi e interventi di riqualificazione, imparando a gestire spazi e idee comuni.

Un progetto senza confini: spazio alle frazioni

L'iniziativa nasce a Borgo San Giuseppe ma punta a creare ponti: gli incontri sono infatti aperti non solo ai residenti del quartiere, ma anche a tutti i ragazzi e le ragazze che arrivano dalle altre frazioni dell’Oltre Gesso. L'obiettivo è quello di mescolare idee e punti di vista diversi, creando un gruppo eterogeneo che possa animare l'intero territorio.

Gli appuntamenti da segnare: 16 e il 30 aprile

Per dare il via a questa sfida, sono stati organizzati due incontri presso il Centro Aggregativo di Borgo San Giuseppe (Via Lesegno 12/a) nelle seguenti date:

Giovedì 16 aprile, dalle ore 16:00 alle 18:00

Giovedì 30 aprile, dalle ore 16:00 alle 18:00

Questi momenti serviranno a presentare il progetto e a conoscersi: ci sarà una prima parte ludica e giocosa per "rompere il ghiaccio", seguita da una fase dedicata alla raccolta delle idee in cui i partecipanti potranno dare voce ai propri desideri e bisogni.

Un impegno a lungo termine

L’obiettivo finale è la creazione di un gruppo di cittadinanza attiva che, nell’arco dei prossimi due anni, possa portare avanti le attività scelte. Un percorso di crescita che trasforma l’appartenenza a un luogo in partecipazione reale e concreta.

Per informazioni è possibile contattare Marta (educatrice): 3884430110.