Dentro A Modo Mio: il laboratorio dove la creatività trasforma la materia in storie

A Peveragno c’è una realtà artigiana che interpreta in modo contemporaneo il recupero e la trasformazione degli oggetti. Si chiama A Modo Mio ed è un laboratorio creativo dove materiali e tessuti vintage diventano pezzi unici, pensati per una casa che racconta identità e storia.

Un laboratorio dove il legno, i tessuti e i materiali di recupero non vengono trattati come scarti, ma come presenze da ascoltare. È qui che prende forma la bottega artigiana A Modo Mio, che ha fatto del restauro creativo e della trasformazione artigianale la propria firma più riconoscibile.

A Modo Mio nasce con l’obiettivo di dare una seconda vita agli oggetti e ai materiali dimenticati: artigianato autentico, assenza di produzione industriale, attenzione alla memoria degli oggetti e valorizzazione dell’unicità. Ogni creazione viene infatti realizzata interamente a mano, secondo un metodo artigianale e non replicabile, nel quale il recupero dei materiali diventa parte integrante del risultato finale.

Entrare nel mondo di A Modo Mio significa accettare un cambio di prospettiva. Qui il mobile antico o usato non viene riportato semplicemente al suo stato originario. La materia viene osservata, studiata, ascoltata. Ogni segno, ogni imperfezione, ogni traccia del tempo diventa parte di una nuova visione.

Il risultato non è un recupero conservativo, ma una reinterpretazione creativa. Un comodino può cambiare carattere, un tessuto dimenticato può rinascere in un complemento d’arredo capace di dare calore ad un ambiente. In questo processo, il passato non viene cancellato: resta visibile, ma si apre a un nuovo racconto.

È proprio qui che il laboratorio di Polina si distingue nel panorama dell’artigianato contemporaneo. In un mercato spesso dominato dall’omologazione, A Modo Mio sceglie la strada opposta: quella della non replicabilità. Non esistono due pezzi uguali, perché ogni creazione nasce da un incontro irripetibile tra materiali, ispirazione e manualità.

L’attività di A Modo Mio si sviluppa in diversi ambiti, accomunati da una stessa visione progettuale.

Il primo è quello del restauro creativo, che riguarda mobili antichi o usati, reinterpretati in chiave contemporanea. Non si tratta di un intervento puramente tecnico o conservativo, ma di una trasformazione che punta a mantenere il carattere dell’oggetto, introducendo al tempo stesso un linguaggio nuovo.

Accanto a questo, il laboratorio realizza complementi d’arredo in tessuto, come pouf, tappeti e altri oggetti tessili, spesso ottenuti a partire da tessuti vintage, patchwork e materiali di recupero. L’offerta comprende inoltre creazioni sartoriali handmade, accessori e articoli in tessuto pensati per la casa o per l’uso quotidiano.

Un ulteriore ambito è quello delle realizzazioni personalizzate su richiesta, sviluppate in base alle esigenze del cliente e agli spazi da arredare. A completare il progetto ci sono anche laboratori e corsi, proposti come occasioni di apprendimento pratico e di esperienza diretta con i processi artigianali.

Più che un semplice negozio, A Modo Mio è un laboratorio creativo in cui non ci si limita alla produzione di manufatti, ma si estende a una riflessione sul valore del tempo, della trasformazione e della presenza della mano artigiana negli oggetti quotidiani.

Per il territorio cuneese, realtà di questo tipo rappresentano anche un segnale importante sul piano culturale ed economico: mantengono viva una tradizione manifatturiera, la aggiornano ai linguaggi contemporanei e offrono un’alternativa concreta alla logica della produzione industriale. In questo senso, A Modo Mio si inserisce tra le esperienze locali che contribuiscono a ridefinire il significato stesso di artigianato oggi. In questo approccio, il recupero diventa anche una forma di sostenibilità concreta: prolungare la vita degli oggetti significa ridurre lo spreco e restituire valore alla materia.

A Modo Mio si trova a Peveragno, in via Giorgio Giorgis, 53. Il laboratorio è aperto lunedì dalle 9 alle 12, mercoledì dalle 9 alle 12, giovedì e venerdì dalle 15 alle 19, sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19; chiuso il martedì e la domenica. Trattandosi di un laboratorio, è comunque possibile telefonare anche al di fuori degli orari indicati per maggiori informazioni.

Per chi è alla ricerca di un oggetto capace di portare in casa non solo bellezza, ma anche materia, storia e anima, una visita ad A Modo Mio può diventare qualcosa di più di una semplice scoperta. Può essere l’occasione per entrare in un luogo dove gli oggetti che hanno già vissuto sono pronti, ancora una volta, a raccontare una nuova storia.





















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