A Niella Tanaro una cerimonia per i sindaci del Dopoguerra "sentinelle delle Repubblica" [FOTO]

Sentinelle della Repubblica. Così sono stati definiti i sindaci che, dal Dopoguerra a oggi, hanno ricoperto il ruolo di primi cittadini trasferendo ai paesi Italiani i valori della Costituzione.

Per questo, in occasione degli 80 anni dalla Liberazione, la Regione ha invitato i 1180 comuni del Piemonte a rendere omaggio al loro operato. Così questa mattina, domenica 27 aprile, il Comune di Niella Tanaro ha voluto omaggiare tutti gli ex amministratori con una pergamena, consegnata durante la cerimonia in municipio.

"In quei venti mesi, dall’8 settembre del 1943 al maggio del 1945, non c’è valle, collina, borgata o frazione in cui non siano state scritte pagine di sofferenza e coraggio. Non c’è famiglia che non sia stata attraversata dalle vicende di quel periodo della nostra Storia - è stato ricordato in occasione della ricorrenza -. A quei sacrifici il Presidente Mattarella ha reso omaggio, nel 2016, conferendo alle genti del Piemonte la medaglia d’oro al valor civile. In questi 80 anni la democrazia e la libertà hanno trovato la giusta custodia tra le mura dei nostri Municipi, che sono il luogo in cui l’istituzione e la politica si fanno prossime ai cittadini".

Partecipata e sentita la cerimonia promossa dall'amministrazione, durante la quale sono intervenuti due cittadini onorari di Niella, il professor Aldo Beccaria e il prof. Andrea Maia che hanno ricordato le parole di Piero Calamandrei e proposto un excursus storico sulla nascita dei comuni, con l'invito a ogni cittadino a contribuire alla vita del paese, con sani confronti, mettendo da parte le polemiche sterili.

"Come amministrazione abbiamo il dovere di ricordare - ha detto il sindaco, Gian Mario Mina - e negli anni lo abbiamo sempre fatto, ad esempio, intitolando una strada alla memoria di Antonio Greborio, alla guida del nostro paese per 25 anni. Ora, su invito del consiglio regionale, abbiamo aderito volentieri a questa iniziativa, rignrazio quindi Davide Nicco, presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Domenico Ravetti, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte e presidente del Comitato Resistenza e Costituzione e Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte".

Il sindaco ha poi consegnato agli ex primi cittadini o ai loro parenti la pergamena: "Ognuno di voi ha dedicato il proprio tempo e il proprio impegno per il nostro paese ed è giusto dire grazie".

I nomi di tutti i sindaci del Dopoguerra sono poi stati inseriti su una tela del 1946, appesa nella sala consiliare, dipinta a mano da Paolo Beccaria:

Antonio Greborio (1945-1956)

Matteo Delucis (1956-1960)

Gian Battista Basilio (1961-1964)

Antonio Greborio (1965-1980)

Giacomo Viglione (1980-1988)

Carlo Greborio (1988-1990)

Stefano Delucis (1990-1993)

Renato Paolino (1993-1994)

Fedele Fausto Prette (1995-1999)

Angelo Benedetto (1999-2009)

Dianora Vizzaccaro (2009-2014)

Angelo Benedetto (2014-2019)

Gian Mario Mina (2019-2024; 2024 - in carica).