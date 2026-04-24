Mercati contadini, Cia Cuneo: "Nuova sede per il mercoledì pomeriggio a Cuneo e più opportunità per produttori e consumatori"

Nuovo impulso ai mercati contadini cittadini della città di Cuneo, Mercu e Giobia, i due appuntamenti dedicati alla vendita diretta promossi e gestiti da Cia Cuneo, che rafforzano la propria presenza con novità organizzative e un percorso di crescita rivolto alle aziende agricole del territorio.

Nel corso di una riunione svoltasi questa settimana nella sede provinciale di Cuneo, la referente provinciale dei Mercati contadini di Cia Cuneo, Roberta Serasso, e il vicedirettore provinciale Filomena Sammarco hanno incontrato le aziende già aderenti e quelle interessate, per fare il punto sui disciplinari dei mercati dei produttori e sulle prossime iniziative in programma.

L’incontro era rivolto in particolare alle imprese agricole che partecipano ai mercati pomeridiani Mercu e Giobia, i cui referenti operativi sul territorio sono Silvio Monasterolo e Lucia Franzi.

Tra le principali novità, da alcune settimane il mercato contadino del mercoledì ha trasferito la propria sede da piazza Biancani a via Momigliano, mentre resta confermato in corso Giolitti l’appuntamento del giovedì. Entrambi i mercati si svolgono dalle 15.30 alle 18.30.

Attualmente sono presenti una decina di banchi, con un’ampia varietà di produzioni agricole locali. Altre aziende stanno effettuando un periodo di prova, mentre alcune partecipano esclusivamente in determinati periodi dell’anno, nel rispetto della stagionalità delle produzioni, considerata un’ulteriore garanzia di autenticità e qualità dell’offerta.

"L’obiettivo – sottolinea Roberta Serasso – è offrire ai cittadini una concreta opportunità di acquisto alimentare direttamente dal produttore al consumatore, valorizzando il rapporto di fiducia, la trasparenza e la qualità delle produzioni locali. Stiamo lavorando per consolidare due mercati sempre più riconoscibili e attrattivi per la città di Cuneo".

Alla base del progetto vi è una visione che richiama i princìpi contenuti nella Carta dei Mercati: economia di relazione tra produttori e consumatori, filiera corta, prezzo equo e trasparente, valorizzazione dell’agricoltura contadina, sostenibilità ambientale, tutela della biodiversità e promozione di modelli di consumo più consapevoli.

Aggiunge Filomena Sammarco: "I mercati Mercu e Giobia sono interamente gestiti da Cia Cuneo che seleziona i produttori con i migliori requisiti per ciascuna tipologia merceologica, così da garantire varietà, serietà professionale e coerenza, i valori che da sempre guidano la nostra organizzazione".

Cia Agricoltori italiani vanta infatti una lunga esperienza nell’organizzazione dei mercati contadini, con l’intento di promuovere un’alimentazione sostenibile, ridurre gli sprechi e portare sulle tavole prodotti locali e della tradizione, rafforzando al tempo stesso l’economia agricola del territorio.