venerdì 24 aprile
Più di 2000 persone e tanti giovani per la fiaccolata della Liberazione a Cuneo [FOTO E VIDEO]
Leggi le ultime di: Attualità
 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 24 aprile 2026, 08:42

Sabato 25 aprile a Macra Laboratori di Caseificazione e di Apicoltura in occasione della Fiera di Sant Marcelin

La partecipazione è gratuita

Sabato 25 aprile a Macra Laboratori di Caseificazione e di Apicoltura in occasione della Fiera di Sant Marcelin

Sabato 25 aprile a Macra, alle ore 16.30 verranno proposti un Laboratorio di Caseificazione ed un Laboratorio di Apicoltura rivolti ad un pubblico eterogeneo quali bambini, ragazzi e adulti.

Il Caseificio Valle Macra condurrà i partecipanti alla scoperta dei formaggi freschi e stagionati ottenuti da latte vaccino ed ovino piemontese. Durante il laboratorio si potrà osservare la formazione e rottura della cagliata fino alla produzione del formaggio.

Durante il laboratorio di apicoltura, l’apicoltore Enzo Bianco introdurrà gli spettatori al mondo delle api e dei vari mieli con le loro particolarità e caratteristiche con particolare attenzione ai mieli di montagna.

I laboratori che avranno inizio alle ore 16.30 presso lo spazio fiera in Borgata Bedale, fanno parte del cartellone delle iniziative della 178° Fiera di Sant Marcelin di Macra.

La partecipazione ai laboratori è gratuita.

Le iniziative sono proposte dai Comuni di Macra e Celle di Macra ed organizzate in collaborazione con la Pro loco Rupicapra di Macra e rientrano nel Progetto B.RI.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale finanziato a valere sul PNRR - Missione 1 –Component 3 –  Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2  Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici” –  Linea B

Per info contattare la Pro Loco Rupicapra di Macra: prolocorupicapra@gmail.com

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium