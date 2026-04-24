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Attualità | 24 aprile 2026, 10:38

Droni e attrezzature satellitari per il monitoraggio di Po, Maira e Varaita: importante esercitazione della Protezione Civile di Casalgrasso

Il momento formativo di attenzione ai fenomeni idrogeologici ha coinvolto non solo i casalgrassesi, ma anche rappresentanti provinciali di Cuneo, Torino e Novara nel ruolo di piloti Apr

La Protezione Civile di Casalgrasso ha svolto, lo scorso 21 aprile, un’importante esercitazione che ha coinvolto rappresentanti e responsabili dei gruppi provinciali di Cuneo, Torino e Novara. 

Scopo dell'esercitazione – ha spiegato l’assessore comunale Alessandro Boarino, anche membro operativo della Protezione Civile casalgrassese -  è stato quello di addestrare i piloti e testare attrezzature satellitari collegando le telecamere dei droni con gli uffici di Torino, verso la sala operativa regionale, per un monitoraggio a distanza sul fiume Po e sui torrenti Maira e Varaita in tempo reale”.

Presenti al momento formativo di attenzione agli eventi idrogeologici, che ha coinvolto i cosidetti piloti Apr (Aeromobile a pilotaggio remoto), oltre a Boarino, il capogruppo Gianni Peretti, nonchè Salvatore Salvino Terranova. presidente del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Cuneo.
 

Cristiano Sabre

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