Droni e attrezzature satellitari per il monitoraggio di Po, Maira e Varaita: importante esercitazione della Protezione Civile di Casalgrasso

La Protezione Civile di Casalgrasso ha svolto, lo scorso 21 aprile, un’importante esercitazione che ha coinvolto rappresentanti e responsabili dei gruppi provinciali di Cuneo, Torino e Novara.

“Scopo dell'esercitazione – ha spiegato l’assessore comunale Alessandro Boarino, anche membro operativo della Protezione Civile casalgrassese - è stato quello di addestrare i piloti e testare attrezzature satellitari collegando le telecamere dei droni con gli uffici di Torino, verso la sala operativa regionale, per un monitoraggio a distanza sul fiume Po e sui torrenti Maira e Varaita in tempo reale”.

Presenti al momento formativo di attenzione agli eventi idrogeologici, che ha coinvolto i cosidetti piloti Apr (Aeromobile a pilotaggio remoto), oltre a Boarino, il capogruppo Gianni Peretti, nonchè Salvatore Salvino Terranova. presidente del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Cuneo.

