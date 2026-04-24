Saluzzo, “uno sciame” di studenti e studentesse scopre il mondo delle api al plesso Costa

Si è conclusa la scorsa settimana un’interessante attività che ha coinvolto tutte le classi della Scuola Primaria “F. Costa” dell’Istituto Comprensivo di Saluzzo, destinataria del bando della Regione Piemonte intitolato “Il Regno delle Api, sentinelle della Natura”.

Gli alunni e le alunne, grazie alla competenza degli apicoltori Caterina e Alberto dell’apicoltura “VolaVia” di Paesana, hanno potuto osservare da vicino e toccare con mano la straordinaria organizzazione dell’alveare: una società perfetta in cui tutti collaborano, ognuno svolge il proprio ruolo e nessuno viene lasciato indietro. Nell’alveare, la Regina rappresenta un punto di riferimento, ma non ha bisogno di imporsi con la forza.

È stato affascinante scoprire come un insetto così piccolo come l’ape sia fondamentale per la nostra sopravvivenza: da essa dipende circa il 70% dei cibi che consumiamo. Proprio come le api, anche noi, pur essendo ancora giovanissimi, possiamo contribuire in modo significativo al futuro della nostra società.

In occasione della Giornata della Terra, gli alunni e le alunne hanno abbellito le aiuole del cortile interno della scuola, piantando numerose piantine di Lavandula officinalis, di cui le api sono particolarmente ghiotte.

Durante questa giornata di festa, dal cortile della scuola ha spiccato il volo la gigantesca “Ape Sentinella”, accompagnata da un corteo di fiori primaverili, per raggiungere Castellar in occasione della Festa degli Spaventapasseri. Al termine dell’evento, Ape Sentinella farà ritorno nel suo cortile, tra i suoi fiori e la sua lavanda, per vigilare affinché ciascuno faccia la propria parte nella difesa della nostra fragile Madre Terra.

Gli alunni, le alunne e il team docente del Plesso Costa desiderano ringraziare l’Amministrazione comunale, il giardiniere Marco per la disponibilità e la competenza, il Dirigente Scolastico Paola Demarchi, la Direttrice amministrativa dott.ssa Chiara Picca, il personale di segreteria per il supporto logistico e i collaboratori scolastici per aver contribuito alla riuscita di questo progetto, che resterà un ricordo prezioso.

«Quello che non è utile allo sciame, non è utile nemmeno all’ape».

Grazie alla collaborazione di tutti nella scuola, come nella società, si vive meglio e si possono realizzare attività significative per grandi e piccini.