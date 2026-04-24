Moretta, procedono spediti i lavori tra via Mogna e via Pallieri

I lavori di riqualificazione dell’area compresa tra via Mogna, via Pallieri, via Roma e la piazzetta retrostante il municipio procedono spediti a Moretta. Il cantiere, affidato dal Comune alla ditta Cogibit, è ormai entrato nel vivo e sta già ridisegnando il volto di una porzione centrale del paese.

In questi giorni, i nuovi marciapiedi in pietra sul ponte stanno prendendo forma, mentre la piazza alle spalle del Comune è già stata tracciata. Anche il tratto di collegamento verso via Pallieri è in fase avanzata di completamento, con le lavorazioni che stanno definendo i nuovi percorsi pedonali.

L’intervento rientra nel più ampio percorso di rigenerazione urbana del centro cittadino, avviato negli anni scorsi e oggi sostenuto attraverso il finanziamento del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC). Il progetto complessivo prevede il rifacimento della piazzetta, destinata a diventare area asfaltata e parcheggio, oltre alla realizzazione di nuovi marciapiedi verso la casa di riposo Villa Loreto e la scuola materna, con l’obiettivo di garantire collegamenti pedonali più sicuri e accessibili.

Sono inoltre previsti interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza dei percorsi lungo la bealera, oltre alla realizzazione di un nuovo marciapiede in via Mogna.

Un altro punto centrale dell’opera riguarda la viabilità: l’incrocio tra via Roma, via Mogna e via Pallieri sarà trasformato in una mini rotatoria sormontabile, pensata per migliorare la fluidità del traffico e aumentare la sicurezza stradale.

"Siamo molto soddisfatti dell’avanzamento dei lavori – commenta il sindaco di Moretta Gianni Gatti –. Il finanziamento FSC ci consente di proseguire nel percorso di riqualificazione del centro storico e di completare un disegno avviato negli anni precedenti. Abbiamo già sistemato piazza Umberto I, via Bollati e via della Crociata, e questi nuovi interventi consolidano il lavoro di rigenerazione urbana, migliorando sicurezza, funzionalità e qualità degli spazi pubblici".