Il progetto “ABC…Primo soccorso!” sbarca a Niella Tanaro la Croce Bianca di Ceva

Martedì 21 aprile nelle scuole di Niella Tanaro sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Ceva con il progetto “ABC…Primo soccorso!” per spiegare ai bambini come funziona il soccorso e cosa fare in caso di emergenza.



I bambini della scuola dell’infanzia sono saliti sull’ambulanza, toccato con mano le attrezzature di soccorso, hanno ascoltato la spiegazione dei vari dispositivi e suonato la sirena. I volontari hanno dato dimostrazione delle manovre di primo soccorso su manichini e con simulazioni.



È stata un’esperienza fondamentale e utile per capire l’importanza del soccorso e del volontariato.

Un caloroso GRAZIE ai volontari della Croce Bianca di Ceva!