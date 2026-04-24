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Attualità | 24 aprile 2026, 10:13

Il progetto “ABC…Primo soccorso!” sbarca a Niella Tanaro la Croce Bianca di Ceva

Lo scorso martedì 21 aprile i volontari hanno incontrato i bambini della scuole e mostrato loro attrezzature e dispositivi di soccorso

Il progetto “ABC…Primo soccorso!” sbarca a Niella Tanaro la Croce Bianca di Ceva

Martedì 21 aprile nelle scuole di Niella Tanaro sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Ceva con il progetto “ABC…Primo soccorso!” per spiegare ai bambini come funziona il soccorso e cosa fare in caso di emergenza. 


I bambini della scuola dell’infanzia sono saliti sull’ambulanza, toccato con mano le attrezzature di soccorso, hanno ascoltato la spiegazione dei vari dispositivi e suonato la sirena. I volontari hanno dato dimostrazione delle manovre di primo soccorso su manichini e con simulazioni.


È stata un’esperienza fondamentale e utile per capire l’importanza del soccorso e del volontariato.
Un caloroso GRAZIE ai volontari della Croce Bianca di Ceva!

AP

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