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Attualità | 24 aprile 2026, 10:49

Cherasco punta sul decoro urbano: pugno duro contro l’abbandono dei rifiuti

Nuove fototrappole in dotazione alla Polizia Locale. Controlli mirati sulla rimozione delle deiezioni canine

Stretta sul decoro urbano nella città delle Paci

Stretta sul decoro urbano nella città delle Paci

L’Amministrazione Comunale avvia una stretta contro i conferimenti illeciti. In arrivo dispositivi tecnologici per il monitoraggio del territorio e controlli rigorosi sulla rimozione delle deiezioni canine

La tutela del bene comune e la cura degli spazi pubblici tornano al centro dell’agenda amministrativa di Cherasco. Con l’obiettivo di preservare la bellezza e l’igiene della città, il Comune ha varato un piano di sensibilizzazione e controllo volto a contrastare i comportamenti che ledono il decoro urbano e il corretto ciclo dei rifiuti.

Uno dei punti focali della campagna riguarda l’uso corretto dei cestini per i rifiuti sparsi nel centro e nelle frazioni. L’Amministrazione ricorda che questi contenitori sono destinati esclusivamente al deposito di rifiuti di piccole dimensioni (come uno scontrino, un fazzoletto o una bottiglietta vuota) e non devono essere utilizzati per lo smaltimento dei sacchi della spazzatura domestica.

L’abbandono dei sacchetti all'interno o in prossimità dei cestini stradali è un atto che compromette la pulizia e l’estetica urbana, oltre a rappresentare una violazione delle norme vigenti sulla raccolta differenziata, che deve avvenire tramite il servizio porta a porta o presso le isole ecologiche dedicate.

Per supportare l'attività di vigilanza, il Comune ha proceduto all'acquisto di 10 nuove fototrappole di ultima generazione, che sono state consegnate e messe a completa disposizione del Comando di Polizia Locale.

Questi dispositivi mobili verranno installati strategicamente in diversi punti del territorio comunale per monitorare i siti sensibili e individuare chi, violando le regole, abbandona i rifiuti. La presenza di queste telecamere fungerà da deterrente contro l'inciviltà, garantendo che il rispetto delle norme di differenziazione sia osservato da tutti i cittadini.

Il decoro urbano non riguarda solo i rifiuti solidi, ma anche la civile convivenza tra i cittadini e i propri animali domestici. A tal proposito, verranno effettuati controlli mirati per verificare che i proprietari di cani provvedano alla rimozione immediata delle deiezioni e che gli stessi siano muniti degli appositi strumenti per la rimozione e la pulizia.

Si ricorda l’obbligo di circolare con l’attrezzatura idonea alla raccolta e alla pulizia: un gesto semplice ma essenziale per mantenere i marciapiedi e le aree verdi decorosi e fruibili da parte dell'intera collettività.

"Vogliamo una città che sia specchio del senso civico di chi la vive - commenta il vice sindaco Umberto Ferrondi -. L’investimento in nuove tecnologie e il potenziamento dei controlli sono passi necessari per proteggere il nostro patrimonio e garantire a tutti i cheraschesi un ambiente più pulito e ordinato".

C. S.

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