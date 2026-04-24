Moretta: l’amministrazione plaude al riconoscimento di Fedeltà Associativa per la Pgf della famiglia Grasso

Il sindaco di Moretta, Gianni Gatti, ha partecipato nella giornata di venerdì alla cerimonia di conferimento della fedeltà associativa promossa da Confartigianato Cuneo per la zona di Saluzzo, ospitata nella suggestiva cornice dell’Antico Palazzo Comunale di Saluzzo.

Nel corso dell’evento, tra le 20 aziende invitate, è stata premiata la famiglia Grasso, titolare della “Pgf di Grasso F.lli Srl”, realtà con sede a Moretta attiva nel settore dei servizi ecologici, che ha raggiunto il significativo traguardo dei 50 anni di fedeltà associativa.

«Una delle aziende più longeve in questa tornata di premiazioni - ha sottolineato il sindaco Gatti -. Un esempio di impresa che dà lustro al nostro territorio per professionalità e serietà».

La storia dell’azienda affonda le proprie radici nel 1973, quando nacque con un primo mezzo “canal jet” per affiancare l’attività dell’impresa edile fondata dal padre, Grasso Chiaffredo. Inizialmente impegnata nella risoluzione di problemi legati all’intasamento delle tubazioni, la ditta ha progressivamente ampliato il proprio parco mezzi e le competenze, specializzandosi nel settore. Parallelamente alla crescita, l’azienda ha saputo diversificare i servizi offerti, consolidando la propria presenza sul territorio e diventando un punto di riferimento nel comparto.

Nel corso della cerimonia, la presidente di Confartigianato Cuneo, Daniela Balestra, ha evidenziato il valore dell’iniziativa: «Questo appuntamento non è solo una celebrazione, ma un’occasione per ribadire con forza che l’artigianato è un pilastro della nostra identità. Le imprese che abbiamo premiato rappresentano un esempio concreto di dedizione, resilienza e appartenenza».

La partecipazione del Comune di Moretta con il suo più alto rappresentante conferma l’attenzione dell’amministrazione verso il tessuto produttivo locale e il riconoscimento del ruolo fondamentale che realtà come Pgf svolgono nello sviluppo economico e sociale della comunità.