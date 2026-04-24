Gli studenti dell'Arimondi-Eula in visita aziendale alla “Buzzi Unicem” di Robilante e al Rondò dei Talenti di Cuneo

Interessante giornata professionalizzante per gli studenti dei corsi CAT – Costruzioni Ambiente e Territorio dell’I.I.S. Arimondi Eula di Savigliano e di Racconigi.

Venerdì scorso al mattino alunni e insegnanti si sono recati in visita aziendale alla cementeria Buzzi Unicem di Robilante: tecnici della ditta hanno dato agli studenti l’opportunità di scoprire il ciclo produttivo del cemento, le tecnologie all'avanguardia e le misure di sostenibilità ambientale. I tecnici hanno soddisfatto le curiosità degli studenti e rafforzato la consapevolezza dell’importanza della sicurezza in azienda.

Al pomeriggio il gruppo ha poi visitato a Cuneo il “Rondò dei Talenti” e ha partecipato al Laboratorio didattico sulla sostenibilità ambientale dal titolo: “Adattare le città al cambiamento climatico: come contrastare le isole di calore”.

Una giornata importante per gli studenti che hanno potuto così rafforzare conoscenze e competenze acquisite sui banchi di scuola.

Un grazie alla Buzzi Unicem per l’accoglienza e la professionalità.

Un grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che con il Bando Talenti in Movimento ha finanziato il viaggio.

Un grazie ai docenti sempre disponibili ad accompagnare gli studenti in nuove esperienze.