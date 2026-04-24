Tanti auguri alla Vespa, festeggia anche il Vespa Club la Zizzola di Bra

La Vespa ha compiuto ottant'anni, ma sembra nata ieri, per quella sua vocazione ad accompagnare intere generazioni di giovani verso l’età adulta.

Il brevetto fu depositato il 23 aprile del 1946 e da allora quasi 20 milioni di esemplari hanno percorso le strade dei 5 continenti, trasformando uno scooter in un vero fenomeno di costume e mobilità, capace di raccontare uno stile ed una filosofia di vita. Ed è proprio questo a renderla unica.

Nata dalla ricostruzione industriale del dopoguerra e dall'intuizione di Enrico Piaggio, la Vespa rappresentò una soluzione semplice e accessibile per la mobilità individuale di un Paese che usciva dal conflitto.

Il progetto dell'ingegnere aeronautico Corradino D'Ascanio introdusse innovazioni tecniche decisive, come la scocca portante e una posizione di guida più comoda e protettiva, elementi che contribuirono al successo del modello fin dagli anni Cinquanta.

Non è semplicemente uno scooter, ma “lo” scooter. Nel tempo la Vespa è diventata molto più di un mezzo di trasporto: ha accompagnato la crescita economica e sociale di intere generazioni, entrando nel cinema, nella musica e nell'immaginario collettivo. Chi non ricorda la bellissima Audrey Hepburn e l’affascinante Gregory Peck che attraversano la Città Eterna in sella a questo veicolo?

I Vespa Club raccontano l’evoluzione senza fine di questo pezzo d’Italia, sopravvissuto a crisi e mode, rimanendo sempre fedele al concetto originale. Una storia celebrata anche a Bra dal Vespa Club La Zizzola, attraverso il monumento collocato nella rotonda vicino al Mercatò Big, in via don Orione. Segno che la Vespa è stata un oggetto di culto e lo è ancora oggi.