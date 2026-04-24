Sport e inclusione: a Bra rinasce il campo da calcio di via Brizio

Verrà inaugurato giovedì 30 aprile, alle 17.30 in via E. Brizio 10, a Bra, il riqualificato campetto da calcio pubblico realizzato a cura del Comune di Bra nell’ambito del centro di rigenerazione.

L’intervento, avvenuto tramite la rigenerazione delle strutture sportive esistenti e finanziato con fondi dell’Ente, si pone la finalità di rendere liberamente fruibile alla cittadinanza un nuovo spazio sportivo all’aperto, garantendo l’accessibilità e l’uso delle strutture in condizioni di autonomia, comfort e sicurezza.

All’inaugurazione parteciperanno rappresentanti dell’Amministrazione comunale, scuole e associazioni del territorio.