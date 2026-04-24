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Attualità | 24 aprile 2026, 08:26

Sport e inclusione: a Bra rinasce il campo da calcio di via Brizio

L’area sportiva, riqualificata con fondi comunali, sarà inaugurata il 30 aprile alle 17.30

Sport e inclusione: a Bra rinasce il campo da calcio di via Brizio

Verrà inaugurato giovedì 30 aprile, alle 17.30 in via E. Brizio 10, a Bra, il riqualificato campetto da calcio pubblico realizzato a cura del Comune di Bra nell’ambito del centro di rigenerazione. 

L’intervento, avvenuto tramite la rigenerazione delle strutture sportive esistenti e finanziato con fondi dell’Ente, si pone la finalità di rendere liberamente fruibile alla cittadinanza un nuovo spazio sportivo all’aperto, garantendo l’accessibilità e l’uso delle strutture in condizioni di autonomia, comfort e sicurezza. 

All’inaugurazione parteciperanno rappresentanti dell’Amministrazione comunale, scuole e associazioni del territorio.

c.s.

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