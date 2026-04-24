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Attualità | 24 aprile 2026, 17:11

La cura come gesto rituale: il racconto di Alessandro Baricco incanta il pubblico della Fondazione Ospedale Alba-Bra

Evento sold-out con 200 partecipanti, nell’ambito dei festeggiamenti per i diciotto anni della Fondazione

Alessandro Baricco all'auditorium dell'ospedale di Verduno

Alessandro Baricco all'auditorium dell'ospedale di Verduno

Sala gremita e grande partecipazione per l’incontro con Alessandro Baricco, ospite della Fondazione Ospedale Alba-Bra per continuare a festeggiare i diciotto anni dalla sua nascita. L’evento, inserito nella rassegna di appuntamenti dedicati al tema dell’umanizzazione della cura aperti al personale sanitario e alla cittadinanza, ha registrato il tutto esaurito con oltre 200 persone presenti, confermando il forte interesse verso momenti di dialogo e riflessione in ospedale.  

Al centro dell’incontro, una visione profonda: la cura non come semplice atto tecnico, ma come insieme di gesti, parole e modalità capaci di trasformare l’esperienza della malattia.

Nel suo intervento, Baricco ha evocato una suggestiva analogia tra la cura e la cerimonia del tè: un insieme di gesti apparentemente semplici, ma carichi di intenzione, attenzione e rispetto. Proprio come nel rito, anche nella relazione di cura sono i dettagli – il modo in cui si entra in una stanza, il tono della voce, il tempo dedicato – a costruire uno spazio diverso, in cui il quotidiano si eleva e acquista valore.

"Baricco ci ha offerto un'occasione di riflessione che si inserisce pienamente nel percorso avviato dalla Fondazione per promuovere un modello di sanità sempre più attento alla dimensione umana e relazionale della cura. La rassegna di eventi offerti finora negli anni, pensata per operatori e cittadini, nasce infatti con l’obiettivo di aprire l’ospedale al confronto, creando occasioni in cui la cultura diventa strumento di formazione per operatori e di dialogo con i cittadini per leggere e migliorare l’esperienza della cura", dichiara Francesco Farinetti, socio e consigliere di amministrazione della Fondazione che ha aperto l'evento con un saluto all'autore

In questa direzione si inserisce anche la partecipazione al HumanCare 2026: mercoledì 22 aprile una delegazione composta da rappresentanti della Fondazione Ospedale Alba-Bra e dell’ASL CN2 è intervenuta alla seconda edizione del convegno, tenutosi a Genova, per condividere con oltre 70 realtà ospedaliere italiane le esperienze in corso a Verduno e contribuire alla definizione di linee guida nazionali sull'Umanizzazione delle Cure da portare all’attenzione del Ministero della Salute e di Agenas. Un percorso avviato a Siena nel 2025, che punta ad organizzare questo importante appuntamento sul territorio nel 2028.

“Come nella cerimonia del tè, la cura è un’arte fatta di dettagli. E quei dettagli, quando ci sono, cambiano radicalmente l’esperienza del malato. Le parole di Baricco sono state illuminanti. Il vero lusso della cura non risiede soltanto nei mezzi a disposizione, nelle attrezzature o nelle terapie più avanzate, ma nella qualità dell’attenzione. Nella gentilezza, nella presenza, nella capacità di riconoscere la persona oltre la malattia. Questo per noi come Fondazione è un impegno concreto quotidiano", dichiara Bruno Ceretto, presidente della Fondazione.

La rassegna proseguirà nei prossimi mesi con nuovi appuntamenti, continuando a costruire spazi di incontro e riflessione nell'Ospedale Ferrero. 

Si ricorda che tutte le iniziative promosse dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra sono rese possibili grazie alla generosità della comunità. Per sostenere i progetti e contribuire a rendere la cura sul nostro territorio sempre più attenta, vicina e umana, è possibile effettuare una donazione oppure destinare il proprio 5x1000 indicando il Codice Fiscale 90041890048.

Alessandro Baricco all'auditorium dell'ospedale di Verduno

Alessandro Baricco all'auditorium dell'ospedale di Verduno

Alessandro Baricco all'auditorium dell'ospedale di Verduno

Alessandro Baricco all'auditorium dell'ospedale di Verduno

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