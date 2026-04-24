“United in Peace”: la mostra itinerante delle città gemelle fa tappa ad Alba

La città di Böblingen ha ideato una mostra itinerante sul tema della Pace coinvolgendo le sue città gemelle, tra cui Alba.

L’iniziativa ha preso vita nell'estate del 2022, da quattordici artisti provenienti da: Alba, Bergama (Turchia), Glenrothes (Scozia), Pontoise (Francia), Krems (Austria), Sömmerda (Germania) e Sittard-Geleen (Paesi Bassi).

Le opere, dopo essere state riprodotte su teli, sono state esposte per la prima volta nella suggestiva Wandelhalle sul lago di Böblingen. Da lì è partita una “staffetta della pace” e la mostra viaggia ora tra le città gemelle, portando con sé un messaggio universale di coesione e solidarietà tra i popoli.

In occasione della Fiera Nazionale Vinum di Alba, una selezione di questi pannelli sono stati esposti sulla facciata dell’edificio che ospita l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero affacciato su piazza Risorgimento.

Commentano il Sindaco Alberto Gatto e l’Assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi: «Ringraziamo il Sindaco di Böblingen Stefan Belz per aver condiviso con noi la mostra itinerante “United in Peace”. Vedere le opere di artisti internazionali esposte nel cuore della nostra città, proprio durante una vetrina importante come Vinum, ci fa comprendere come anche una semplice staffetta artistica, possa contribuire a coltivare valori di amicizia e di Pace tra i popoli.»