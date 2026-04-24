La Provincia compra dall'Asl CN1 il padiglione “Michelotti Bertone” di Mondovì

Con la sottoscrizione dell’atto di vendita avvenuta ieri, giovedì 23 aprile, la Provincia di Cuneo è divenuta formalmente proprietaria del padiglione “Michelotti-Bertone” di Mondovì, parte dell’ex ospedale Santa Croce di Piazza, in precedenza di proprietà dell’Asl Cn1.



La proprietà dell’immobile è stata trasferita per un prezzo complessivo di € 483.000,00, e ciò a seguito di trattativa privata tra le parti che si è svolta successivamente a più tentativi di vendita all’incanto andate deserte.



Stamane si è svolto sul posto un sopralluogo da parte del presidente della Provincia e sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, del consigliere provinciale Pietro Danna e dell’assessore all’istruzione della Città di Mondovì Francesca Bertazzoli.



L’obiettivo della Provincia di Cuneo, in sinergia con il Comune di Mondovì, è quello di demolire il “Michelotti” per far sorgere al suo posto la nuova sede unitaria del Liceo “Vasco-Beccaria-Govone”, e ciò nell’ambito di un più ampio piano di partenariato pubblico-privato che prevede il recupero di tutta l’area circostante, ivi compreso l’edificio delle ex-carceri.



“Con l’acquisizione formale del Padiglione Michelotti da parte della Provincia – commentano Luca Robaldo, Pietro Danna e Francesca Bertazzoli – è stato fatto un primo grande passo avanti nella direzione di realizzare la nuova sede dei Licei di Mondovì, opera che da oltre tre decenni è al centro del dibattito locale in tema di edifici scolastici. L’obbiettivo è, ora, quello di procedere con determinazione nella concretizzazione del progetto di partenariato pubblico-privato al fine di poter addivenire quanto prima alla demolizione dell’attuale edificio ed entrare nel vivo della fase di progettazione del nuovo plesso che sorgerà sull’area del Michelotti.

Possiamo dire che quella di ieri è stata una giornata “storica” per quanto riguarda l’edilizia scolastica monregalese”.