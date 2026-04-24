Alba: al via l’avviso pubblico per un partenariato pubblico-privato dedicato al Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”

Il Civico Istituto Musicale “L. Rocca” rappresenta da anni un punto di riferimento culturale per il territorio, grazie a un’offerta formativa ampia e inclusiva, rivolta a persone di tutte le età. Accanto ai corsi individuali di strumento e canto, l’Istituto propone percorsi collettivi, anche introduttivi e complementari, capaci di avvicinare alla musica un pubblico sempre più vasto.

Per rafforzarne il ruolo e amplificarne l’impatto, il Comune di Alba avvia un programma di valorizzazione e promozione, aprendo alla collaborazione con soggetti privati attraverso la sottoscrizione di un Accordo di Partenariato Speciale Pubblico-Privato (PSPP).

L’obiettivo è rendere l’Istituto un motore ancora più dinamico di crescita culturale, aggregazione sociale e inclusione, nonché un laboratorio di espressione artistica e sviluppo economico. Un percorso condiviso con la comunità, volto a rafforzare la consapevolezza del patrimonio culturale locale e a coinvolgere attivamente cittadini, operatori economici e realtà culturali, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, fiducia e orientamento al risultato.

Possono partecipare all’avviso pubblico operatori economici, associazioni, fondazioni, istituzioni culturali senza scopo di lucro ed enti del Terzo Settore, sia singolarmente sia in forma aggregata, purché in possesso dei requisiti richiesti.

“Con questo avviso pubblico vogliamo avviare un percorso condiviso che rafforzi il ruolo del Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”, fondato nel 1981, come presidio culturale della nostra città - dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessora alla Cultura Caterina Pasini. - La musica è uno strumento straordinario di inclusione, partecipazione e sviluppo personale, capace di unire generazioni diverse. Attraverso il partenariato pubblico-privato intendiamo aprire nuove opportunità di collaborazione con realtà qualificate, per ampliare l’offerta, innovare i servizi e rendere l’Istituto sempre più accessibile e attrattivo. È un investimento sulla cultura come leva strategica di coesione sociale e crescita, che vogliamo costruire insieme alla comunità e agli attori del territorio”.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro le ore 10:00 del 30 maggio all’indirizzo PEC: comune.alba@cert.legalmail.it