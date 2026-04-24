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Attualità | 24 aprile 2026, 15:37

Saluzzo: 40mila euro per nuovi arredi all'asilo nido "Jean Monnet"

Sabato 9 maggio "open day"

Tavoli, sedie, scaffali, armadi. Tutti in miniatura. Sono stati acquistati all’asilo nido “Jean Monnet” del Comune di Saluzzo grazie ad un finanziamento di 40 mila euro, fondi messi a disposizione dallo Stato. 

Il trasferimento del denaro è stato ufficializzato nei giorni scorsi, quando è stata resa pubblica la graduatoria che vede Saluzzo fra i Comuni beneficiari. 

“Appena ricevuta la notizia dell’avvenuto finanziamento – spiegano dall’Ufficio Servizi scolastici del Comune – ci siamo confrontati con la cooperativa concessionaria del servizio di nido per capire quali fossero le necessità e le priorità”. 

A marzo 2024, poco più di 2 anni, il nido saluzzese ha inaugurato una nuova sezione realizzata con fondi Pnrr: nuovi arredi e giochi serviranno proprio per questa ala dell’asilo. Ora la struttura saluzzese per la fascia 0-3 anni è al completo con 75 iscritti. 

“Siamo veramente soddisfatti – dice l’assessora all’Istruzione Fiammetta Rosso - di essere risultati aggiudicatari di questo bando per arredi che ci permette fino a 40 mila euro di acquisti selezionati per il gioco, per lo spazio dedicato al riposo e per le attività didattiche, secondo una logica che guarda all'accoglienza e alla sostenibilità per il nostro nido comunale. Un grande ringraziamento per la cura e l'attenzione dimostrate dal nostro personale nell'accesso alla procedura”

In vista del prossimo anno scolastico, sabato 9 maggio 2026 il Comune e la cooperativa “Orsa” responsabile del servizio organizzano un “open day”, giornata di porte aperte e visite all’asilo di via Monsignor Savio. E’ necessario fissare un appuntamento, fra le 9,30 e le 12,30, chiamando il numero 344-2551211. Durante la mattinata sarà possibile conoscere la coordinatrice, il personale con il progetto educativo educativo e gli addetti alla cucina, visitare la struttura. 

Per supportare le famiglie nelle iscrizioni, saranno presenti all’open day anche le funzionarie dei Servizi scolastici del Comune di Saluzzo e le addette del servizio di facilitazione digitale e all’assistenza.

cs

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