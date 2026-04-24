Pianfei in lutto per la scomparsa di Flavio Bernelli, lunedì i funerali

La comunità di Pianfei piange la scomparsa di Flavio Bernelli, 60 anni, figura molto conosciuta e stimata in paese.

Per anni è stato un punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote grazie alla sua officina e rivendita di motocicli. La moto non era solo il suo lavoro, ma la sua più grande passione, che condivideva con competenza e dedizione, creando rapporti di fiducia con tanti clienti.

Uomo allegro e sempre spensierato, ha lottato fino all’ultimo, lasciando un ricordo profondo in chi lo ha conosciuto.

Lo piangono l’amata compagna Luisella, la mamma, il fratello con la compagna, il nipote, i parenti e i numerosi amici.

Il Santo Rosario sarà recitato domenica alle ore 20 nella chiesa di Pianfei, dove lunedì alle ore 10 si svolgeranno anche i funerali.