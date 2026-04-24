Al via a Racconigi i lavori per le opere sostitutive dei passaggi a livello

Il Comune di Racconigi martedì 22 aprile ha formalmente avviato i lavori, che possono così passare alla fase operativa, affidati da Rete Ferroviaria Italiana a Notari spa per la realizzazione delle opere sostitutive finalizzate alla soppressione dei passaggi a livello presenti sul territorio comunale lungo la linea ferroviaria Torino–San Giuseppe di Cairo.

L’intervento riguarda i passaggi a livello posti ai km 24+458, 25+270, 26+713 e 27+721 e prevede, nel suo complesso, la realizzazione di nuove opere sostitutive e l’adeguamento di tratti di viabilità esistente. In questa prima fase il cantiere interesserà in particolare gli adeguamenti stradali previsti su via Vittorio Emanuele III, strada comunale Canapile e sulla seconda parte della strada comunale del Canapile.

Contestualmente, la Giunta comunale ha autorizzato l’occupazione temporanea di un’area comunale in via Divisione Alpina Cuneense, destinata all’allestimento del cantiere. L’utilizzo dell’area è subordinato a specifici impegni a carico dell’impresa, tra cui la sistemazione dello spazio, la realizzazione di una nuova recinzione, il ripristino del marciapiede adiacente e la restituzione dell’area al Comune in perfetto stato di manutenzione al termine dei lavori.

Si tratta di un passaggio concreto e particolarmente significativo per un’opera pubblica attesa da molti anni, nata con l’obiettivo di migliorare la sicurezza ferroviaria e stradale, superare una storica criticità della viabilità cittadina e rendere più fluidi i collegamenti tra le diverse parti della città e con il territorio circostante.

Il percorso amministrativo e progettuale ha avuto un iter lungo e articolato. Già nel 2018 lo studio di fattibilità presentato da RFI alla Provincia di Cuneo e al Comune di Racconigi individuava la soppressione dei quattro passaggi a livello e la loro sostituzione con nuove infrastrutture come soluzione per migliorare la mobilità cittadina e sovracomunale. Nel 2022 il Consiglio comunale ha quindi approvato il progetto definitivo, confermando la volontà dell’Amministrazione di proseguire verso la realizzazione dell’intervento. Negli anni successivi il progetto è stato oggetto di confronti pubblici, approfondimenti tecnici, osservazioni, discussioni e anche ricorsi amministrativi, senza che le decisioni assunte in sede cautelare imponessero uno stop all’iter dell’opera.

«Finalmente, dopo tanto tempo e dopo fiumi di parole, alcune volte anche puramente strumentali, Racconigi vede partire il cantiere di un’opera pubblica fondamentale per la città – dichiara il sindaco Valerio Oderda –. Siamo arrivati a questo risultato con determinazione, senza mai perdere di vista l’interesse generale: la sicurezza, il miglioramento della viabilità e il superamento di una divisione fisica che da decenni condiziona la vita della nostra comunità. Sappiamo che un cantiere di questa portata potrà comportare disagi, ma si tratta di un passaggio necessario per consegnare alla città infrastrutture più sicure, moderne e funzionali. Di questo importante traguardo è giusto ringraziare anche RFI, che ha saputo recepire con grande attenzione e disponibilità le indicazioni ricevute dall’amministrazione comunale, intervenendo - in alcuni casi anche radicalmente - sul progetto iniziale per adattarlo alle esigenze della città».

Il Comune continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione delle lavorazioni, in raccordo con RFI, con la ditta esecutrice e con gli enti coinvolti, vigilando affinché le attività si svolgano nel rispetto delle prescrizioni previste, con particolare attenzione alla sicurezza, alla tutela delle aree limitrofe e alla riduzione dei disagi per residenti, attività economiche e cittadini.