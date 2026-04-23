Cuneo, in fiamme stanza di una Comunità a Borgo San Giuseppe

Attimi di apprensione ieri sera, mercoledì 22 aprile, a Cuneo per un incendio divampato nella stanza di una palazzina che ospita una comunità.

L'allarme è scattato verso le 22.30 e ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cuneo e dei volontari di Morozzo.

La palazzina, situata in via Garessio, a Borgo San Giuseppe non ha subito danni strutturali e le fiamme sono state domate prima che potessero raggiungere il tetto. A essere danneggiati solo i mobili e gli arredi presenti nella stanza interessata dal rogo.

Non risultano fortunatamente persone coinvolte o ferite.