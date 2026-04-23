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Cronaca | 23 aprile 2026, 07:45

Cuneo, in fiamme stanza di una Comunità a Borgo San Giuseppe

L'allarme nella tarda serata di ieri, mercoledì 22 aprile, verso le 22.30. Non risultano persone ferite

Cuneo, in fiamme stanza di una Comunità a Borgo San Giuseppe

Attimi di apprensione ieri sera, mercoledì 22 aprile, a Cuneo per un incendio divampato nella stanza di una palazzina che ospita una comunità. 

L'allarme è scattato verso le 22.30 e ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cuneo e dei volontari di Morozzo. 

La palazzina, situata in via Garessio, a Borgo San Giuseppe non ha subito danni strutturali e le fiamme sono state domate prima che potessero raggiungere il tetto. A essere danneggiati solo i mobili e gli arredi presenti nella stanza interessata dal rogo.

Non risultano fortunatamente persone coinvolte o ferite. 

AP

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