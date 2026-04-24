Magliano Alpi, auto in fiamme sotto il portico di una casa: danni alla struttura

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento a Magliano Alpi, dove nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 19, si è sviluppato un incendio in un’abitazione privata in Via Verdino.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite da un’auto parcheggiata sotto un portico. Il rogo ha interessato rapidamente la struttura in legno della copertura.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con le squadre di Mondovì dotate di autobotte e APS, supportate dai volontari di Morozzo e da una partenza da Cuneo con autoscala, utilizzata per le operazioni di spegnimento e bonifica delle parti alte della struttura.

Le squadre stanno tuttora operando per completare la messa in sicurezza dell’area e verificare eventuali punti di ripresa del fuoco.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né feriti.