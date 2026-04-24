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Sport | 24 aprile 2026, 08:25

Si separano le strade di Cuneo Granda Volley e Anna Bardaro: il libero saluta le Gatte

Anna ha iniziato il proprio percorso a Cuneo contribuendo ad alcune delle vittorie più belle della storia delle Gatte, dando sempre il massimo apporto in campo e in allenamento, lasciando un bel ricordo ai tifosi biancorossi.

Si separano le strade di Cuneo Granda Volley e Anna Bardaro: il libero saluta le Gatte

La società comunica che Anna Bardaro, libero classe 2005, non farà parte del roster di Cuneo Granda Volley nella stagione 2026-27.

Anna ha iniziato il proprio percorso a Cuneo contribuendo ad alcune delle vittorie più belle della storia delle Gatte, dando sempre il massimo apporto in campo e in allenamento, lasciando un bel ricordo ai tifosi biancorossi.

Cuneo Granda Volley intende ringraziare la giocatrice per l’impegno profuso durante tutta l’attività di quest’anno, augurandole buona fortuna per il prosieguo della sua carriera.

Grazie Anna!

comunicato stampa

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