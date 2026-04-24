Supermoto / Mauro Cucchietti fa il pieno ad Ottobiano

Domenica 19 aprile si è disputata nel pavese, ad Ottobiano, la prima prova degli Internazionali d’Italia Supermoto, che vede impegnato nella classe S5 il trinitese Mauro Cucchietti.

Data la penuria di iscritti, i conduttori delle classi S3 - S5 - SM Junior 250 e Femminile hanno gareggiato insieme con classifiche separate.

Cucchietti, dopo aver fatto registrare la pole position davanti a Lapadula (S3) ed a Matteo Piva (S5) nelle prove ufficiali, è scattato al comando di gara uno, rimanendovi per quasi metà gara quando, all’ingresso dello sterrato viene affiancato da Piva che lo sposta leggermente e passa al comando, seguito da Lapadula. Pochi giri dopo Piva commette un errore sul tratto sterrato, così Cucchietti va a vincere indisturbato la S%, dietro ad un velocissimo Lapadula (S3).

Nella bagarre della prima curva di gara due Cucchietti è nuovamente costretto ad allargare, cedendo il passo a Piva e Lapadula. In seguito subisce un’entrata cattiva da parte di un pilota della classe S3 e perde ulteriore terreno, ma non si dà per vinto ed inizia a tirare, recuperando metri su metri su Piva, che negli ultimissimi giri viene fermato da un problema tecnico, lasciando strada libera a Cucchietti, che realizza così la doppietta di classe, giungendo nuovamente alle spalle di Lapadula (S3).

Il trinitese (Moto Club Orbassano Racing - Honda) si aggiudica così la prima giornata degli Internazionali d’Italia della classe S5, davanti a Gabriele Gianola (M.C. Vittorio Alfieri - Husqvarna) ed a Matteo Piva (M.C. Tre Pini - KTM).

“Sono soddisfatto della mia prestazione - ha riferito Mauro Cucchietti -, anche perché, con un po’ di fortuna, ho portato a casa la tabella rossa di leader del campionato. La gara è stata molto tirata, peccato che gli avversari fossero pochi, ma molto veloci! Desidero ringraziare il Team Gazza Racing che mi ha preparato una moto al top, Luca Ciaglia per il supporto avuto nel week end ed i miei sponsor”.

La prossima gara degli Internazionali d’Italia Supermoto avrà luogo sul circuito ferrarese di Pomposa a fine maggio.