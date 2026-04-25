Liberazione in Granda, una provincia intera in cammino tra memoria e partecipazione

Ecco le principali commemorazioni nelle località provincia di Cuneo in occasione della ricorrenza del 25 Aprile, Festa della Liberazione. Sono moltissime e ci scusiamo anticipatamente se ne dimentichiamo qualcuna.

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ALBA

Domenica 26 aprile, Santa Messa a ricordo dei Caduti di tutte le guerre, alle ore 11, nella chiesa della Natività di Maria Vergine, di frazione Como. Esposizione della statua della Madonna di Dachau

Domenica 26 aprile, alle ore 16.30, Teatro sociale G. Busca: “La tana del grande coniglio”. Un racconto ambientato nel 1945 sul finire della Seconda Guerra Mondiale dove si narrano le vicissitudini di un bambino che nasconde e protegge la piccola compagna Sara. Lo spettacolo viene proposto in versione matinée per le scuole albesi lunedì 27 aprile. A cura de La Compagnia del Menestrello e Centro Studi Beppe Fenoglio.

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BERNEZZO

Sabato 25 aprile alle ore 18, S. Messa e commemorazione presso monumento ai Caduti di piazza Martiri della Libertà.

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BORGO SAN DALMAZZO

Sabato 25 aprile, alle ore 9, presso la Rotonda delle Alpi Marittime, deposizione della corona di alloro e omaggio ai Caduti partigiani, alla presenza dei sindaci delle Valli. Alle ore 9.45, in Piazza Liberazione, deposizione delle corone d’alloro e orazione ufficiale. A conclusione, sarà celebrata la Santa Messa al cimitero cittadino (in caso di maltempo presso la Chiesa parrocchiale di San Dalmazzo. Alle ore 21, all’Auditorium Civico “Città di Borgo San Dalmazzo”, è in programma il Concerto per la Liberazione, a cura dell’IIS Bianchi – Virginio di Cuneo, con la partecipazione della Rolling Ego Band. Aperto nel week end il percorso multimediale storico-didattico dedicato alla Shoah Memo4345, nell’ex chiesa di sant’Anna. Orario: 10-13 / 14-18.

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BOVES

Sabato 25 aprile, alle ore 10, si terranno gli omaggi ai caduti della Prima e della Seconda Guerra mondiale. Alle ore 10.15 presso il Sacrario ci sarà l’orazione ufficiale. Ospite delle celebrazioni, Chiara Genisio giornalista dell’Avvenire e autrice del libro “Martiri per amore – L’eccidio nazista di Boves”. Dalle ore 15 alle 18 apertura straordinaria del Museo Adriana Filippi. Info: 0171/696206.

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BRA

Sabato 25 aprile, alle ore 11, in piazza Caduti per la Libertà, si svolgerà la Commemorazione ufficiale, alla presenza delle autorità civili, militari e dei rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. La cerimonia vedrà l'intervento dei Giovani dell’ANPI e l'accompagnamento musicale a cura della Banda cittadina “Giuseppe Verdi”.

BRA

Sabato 25 aprile, alle ore 16, Casa delle Associazioni, in piazza Valfrè di Bonzo: “Letture e workshop sul tema della Liberazione e della pace”, con intervento della professoressa Paola Rossi.



BUSCA - COSTIGLIOLE SALUZZO

Sabato 25 aprile alle ore 18 nella chiesa della Confraternita di Costigliole Saluzzo, celebrazione eucaristica per i Caduti. Seguirà commemorazione ufficiale. A Busca, alle ore 18, S. Messa per i Caduti alle 18 presso la chiesa del Convento dei Frati Cappuccini e alle 19.45 deposizione corone ai monumenti cittadini. Alle 20.15 partenza dei cortei dalle due località in direzione Ceretto, dove alle ore 21 si terranno le commemorazioni ufficiali.

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CANALE

Sabato 25 aprile, per l’80° anniversario della Repubblica Italiana e l’81° della Liberazione: ore 9.45, raduno in piazza Italia; ore 10.15: sfilata verso il Monumento ai Caduti e deposizione corona, saluto del Sindaco e dell’Associazione Franco Casetta, orazione di Gigi Garelli, Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo. Animazioni dell’Istituto Comprensivo di Canale.

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CASTIGLIONE TINELLA

Domenica 26 aprile, alle ore 18.30, in piazza XX settembre 15, davanti al circolo Anpi: “Tu non sai le colline”, letture della Resistenza da Pavese, Fenoglio, Calamandrei, a cura di Roberto Bobbio. Ingresso gratuito, seguirà rinfresco.

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CARRÙ

Sabato 25 aprile, alle 20.30, al teatro Vacchetti, conferenza spettacolo «Anna Maria Dao, tra storia, coreografia e comunità”.

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CASTAGNITO

Sabato 25 aprile, alle ore 9, in piazza Cesare Battisti: ritrovo e passeggiata verso il pilone del Chiosso; ore 9.45 ritrovo al Pilone e passeggiata verso la Quercia della Liberazione; lettura della storia dei Partigiani del Vignot e racconto della storia della quercia; ritorno in p.za Cesare Battisti; ore 11 commemorazione presso la lapide e deposizione della corona. Seguirà rinfresco presso la Bocciofila. Si potrà raggiungere il gruppo in qualsiasi punto del percorso.

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CENTALLO

Sabato 25 aprile manifestazione commemorativa nei luoghi simbolo, a San Biagio (ore 10.45), Roata Chiusani (ore 11.15) e presso il monumento agli Alpini di piazza Vittorio Amedeo (ore 11.30).

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CEVA

Sabato 25 aprile celebrazioni istituzionali, che si svilupperanno lungo il seguente percorso: ore 9.30 presso il Cimitero di Sant’Agostino: alzabandiera, deposizione della corona d’alloro in onore dei Caduti, lettura della Preghiera del Patriota Piemontese; ore 10 ritrovo in piazza Vittorio Emanuele II; ore 10.15 avvio corteo ai monumenti; ore 10.30 presso il monumento ai caduti di tutte le guerre: alzabandiera, deposizione di corona in alloro e intervento del sindaco. Seguirà corteo alla lapide in ricordo dei Caduti partigiani e civili e al monumento “A chi non è tornato”, con relative deposizioni di corone in alloro; ore 11 Santa Messa in Duomo.

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CHERASCO

Sabato 25 aprile, ore 9.30, davanti al Municipio, ritrovo con Banda Comunale alle ore 10. Santa messa presso Abbazia San Pietro. Deposizione corona d’alloro a lapide marmorea e lettura nomi dei caduti.

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CHIUSA PESIO

Sabato 25 aprile al complesso Museale “Cav. G. Avena”, in orario 9-12.30/15-18 25, “I sentieri della memoria”: in occasione dell’81° anniversario della Liberazione visite guidate e approfondimenti a cura dell’Associazione “Resistenza sempre nel Rinnovamento”. Ingresso gratuito.

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CUNEO

Sabato 24 aprile per commemorare l’81° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo, alle ore 16, organizzato gruppo di lettura “Cime di Parole” presso la Fondazione Nuto Revelli, in corso Carlo Brunet 1. Alle ore 20.30, al parco della Resistenza, orazione civile a cura dell’avvocata Cathy La Torre, fiaccolata accompagnata dalla Banda cittadina “Duccio Galimberti”. A seguire, in largo Audiffredi e via Roma, musica live di Triorà e Cucoma Combo.

CUNEO

Sabato 25 aprile, alle ore 21, si terrà lo spettacolo teatrale al Teatro Toselli intitolato “Era un freddo giorno di sole” e organizzato da Accademia Teatrale G. Toselli.

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DOGLIANI

Sabato 25 aprile, alle 10.15, deposizione del cuscino di alloro alle lapidi dei partigiani delle Langhe e delle vittime del bombardamento del 31 luglio 1944, apposte sul Palazzo Comunale. Seguirà il corteo con partenza dal Palazzo Municipale, con deposizione di corona di alloro, alzabandiera e omaggio al Monumento ai Caduti, dove interverranno le autorità. Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Paolo. A seguire, in borgata Martina, deposizione di un omaggio floreale al cippo in memoria dei Caduti civili dell’eccidio del 1944.

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DRONERO

Sabato 25 aprile, alle 8.30 alzabandiera e deposizioni delle corone d'alloro al monumento al Marinaio in piazza Papa Giovanni XXIII e al monumento dell'Autiere di piazza don Raviolo. Dopo la messa delle 9 in memoria dei caduti nella lotta di liberazione e la deposizione delle corone di alloro alla lapide dei deportati nei campi di concentramento in piazza Scaglione e piazza Allemandi, è previsto l'intervento del presidente della Regione Alberto Cirio, alle ore 10.30, al cine-teatro Iris, in un evento che comprende anche canti partigiani e letture da parte degli studenti.

Momento particolarmente toccante al pomeriggio quando saranno aperti alla popolazione la «Stanza della memoria» in frazione Santa Margherita di Dronero e il rifugio partigiano «Carlo Fissore» in frazione Sant'Anna di Roccabruna.

FOSSANO

Sabato 25 aprile cerimonia istituzionale alle ore 9.45 e commemorazioni presso il monumento degli Alpini caduti. Pranzo Partigiano: Promosso da ANPI Fossano, alle ore 12.30.

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MANTA

Sabato 25 aprile con partenza da piazza Mazzini, si svilupperà un corteo alla volta del cippo dedicato ai martiri mantesi. Seguirà S. Messa e ricordo con la partecipazione degli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado.

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MOIOLA

Sabato 25 aprile, alle 16.30, commemorazione ai Caduti e inaugurazione della nuova piazza intitolata ai Patrioti del Saben.

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MONDOVÌ

Sabato 25 aprile alle ore 9 Santa Messa nella chiesa di Sant’Agostino in piazza Mons. Moizo. Alle ore 9.45 corteo per le vie cittadine (via Pian della valle - piazza S. Maria Maggiore - via Prato - corso Statuto - Palazzo Municipale, deposizione corona). Alle ore 10.15 il corteo continua (corso Statuto - ponte Cavalieri d’Italia - piazza della Repubblica, Monumento ai Caduti).

Alle ore 10.30: Corteo conclude (via Einaudi - via Cornice - via Delvecchio, Monumento ai “Morti per la Libertà” allo Scalone). Intervento del sindaco, orazione Prof. Bruno Maida (Storia contemporanea, Università di Torino). In caso di maltempo: cerimonia in Sala “L. Scimè”.

Alle ore 17.30: “Bella Ciao: una canzone, uno spettacolo, un disco”: presentazione libro di Jacopo Tomatis al Museo della Ceramica (Ass. “Gli Spigolatori”).

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MONTEU ROERO

Domenica 26 aprile, alle ore 17, nella Confraternita di San Bernardino: “Colui il cui nome è pronunciato è sempre in vita”, reading musicale a cura della prof.ssa Giovanna Morone e degli alunni/e del Liceo scientifico “L. Cocito” di Alba con il gruppo musicale Arzigh.

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ORMEA

Sabato 25 aprile ritrovo in piazza alle 11.30 per la consegna della Costituzione ai neo diciottenni (cerimonia che avverrà anche a Pievetta di Priola, alle 14.30). Alle ore 14 escursione all'Arma dei Partigiani.

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PAESANA

Sabato 25 aprile si terrà l’inaugurazione del Sentiero dei Giusti, organizzato in collaborazione con i ragazzi del Campeggio della Liberazione, con ritrovo alle 9.30 in Borgata Raina.

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RITTANA - PARALOUP

Sabato 25 aprile alle ore 11, spettacolo teatrale “Il piede nella porta, spiragli di resistenze”, a cura del Laboratorio Teatrale Permanente Giovanile di Pino Torinese. Alle ore 12.30 dal Teatro di Paraloup l’orazione “Mai più guerre!” di Marco Revelli. Dalle ore 13 pranzo partigiano a cura di Germinale - Cooperativa agricola di comunità e in collaborazione con il Gruppo alpini polentai del Comune di Robilante. Alle ore 15, concerto “I canti della Resistenza” di Eirene Ensemble. A seguire, accensione del forno per la merenda e falò.

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ROCCAFORTE MONDOVÌ

Sabato 25 aprile, alle ore 8.45, nella chiesa di san Maurizio celebrazione della S. Messa per i Caduti e in seguito commemorazione ufficiale con corteo.

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SANTO STEFANO BELBO - COSSANO - ROCCHETTA - VALDIVILLA

Sabato 25 aprile, alle ore 10, a Santo Stefano Belbo, in piazza Umberto I, omaggio al Monumento ai Caduti. Alle ore 11, in Frazione di Valdivilla, raduno partigiano al monumento della II Divisione Langhe: saluto del sindaco di Santo Stefano Belbo, Laura Maria Cristina Capra, interverranno Massimo Salvadori, storico e professore universitario, e Bianca Roagna, direttrice Centro Studi Beppe Fenoglio. Margherita Fenoglio leggerà Beppe Fenoglio. Alle ore 12, a Cossano Belbo, omaggio al Monumento ai Caduti. Alle ore 12.30, a Rocchetta Belbo, omaggio al Monumento ai Caduti.

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SALUZZO

Sabato 25 aprile, alle ore 10 ritrovo e deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti nei Lager in piazza XX Settembre. Seguirà il corteo con il Complesso bandistico Città di Saluzzo.

Alle 10.30 deposizione della corona d’alloro al Monumento alla Resistenza nei Giardini della Rosa Bianca. Alle 16.30, inaugurazione dei QR code con la storia dei partigiani trucidati nel cortile de “Il Quartiere” e in corso Ancina, a cura di Anpi Saluzzo e Valle Po. Dalle 18, sempre a “Il Quartiere”, spettacolo teatrale di Voci Erranti «Non calpestate la Costituzione». Dalle 20, “Cena in libertà” allo Spaccio bistrot, a cura di Anpi Saluzzo e Voci Erranti.

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SAVIGLIANO

Sabato 25 aprile, alle 8.30 sarà celebrata al Santuario della Sanità una messa in suffragio dei caduti e dispersi in tutte le guerre. Alle 10, presso l'arco di piazza Santarosa vi sarà la deposizione di una corona di alloro e l'esecuzione di brani patriottici, a cura del complesso bandistico “Città di Savigliano” e Anita Cordasco. Al termine corteo, che alle 10.30 arriverà in piazza Nizza, presso il Monumento alla Resistenza, per l'alzabandiera, la deposizione di corone di alloro e l'esecuzione di canti in onore dei Partigiani, sempre a cura della banda cittadina. Alle 10.45, nella Crosà Neira saluti istituzionali e l'orazione ufficiale.

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SERRALUNGA D’ALBA

Sabato 25 aprile, alle ore 10, a Fontanafredda: “Passeggiata Resistente nel Bosco dei Pensieri”. Appuntamento dal Bar Fontana, da cui partiranno i tre gruppi di lettura con Oscar Farinetti, Antonio Armano e Paola Farinetti. Al termine, momento di raccoglimento per ricordare i partigiani caduti della XXI^ Brigata Matteotti e per intonare i canti della Resistenza con Filippo Bessone (ex frontman del gruppo Trelilu) e la fisarmonica del Maestro Walter Porro. In caso di maltempo la passeggiata si svolgerà nelle cantine storiche di Fontanafredda.

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SOMMARIVA PERNO

Sabato 25 aprile, alle ore 11, cerimonia di commemorazione ai Caduti presso Località Galano, davanti al cippo che ricorda la battaglia di Sommariva Perno.

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TREISO

Sabato 25 aprile, ore 17.30, nel salone parrocchiale piazza Baracco, si terrà il convegno “L’impegno del Vescovo di Alba Mons. Luigi Maria Grassi nella liberazione di Alba e dell’Albese”. Saluto del sindaco di Treiso Andrea Pionzo, relatore Piero Reggio della Diocesi di Alba, modera Roberto Cerrato, presidente del Centro Culturale San Giuseppe.

TREISO

Sabato 25 aprile, alle ore 20, ritrovo in piazza Baracco per la “Camminata commemorativa al Sacrario di località Canta”. Organizzato in collaborazione con Anpi Alba-Bra e Comune di Treiso. A seguire Commemorazione al sacrario alla presenza dei bambini della Scuola Primaria di Treiso e delle autorità.

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TRINITÀ

Sabato 25 aprile, alle 10.30 deposizione corone presso la lapide dei caduti a San Giovanni e alle ore 11 in piazza Costa e piazza Umberto I.

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VALLE GRANA

Sabato 25 aprile commemorazioni e S. Messa per i Caduti a Caraglio (ore 9.30) e a Monterosso Grana presso la chiesa di San Giovanni in borgata Levata alle 10.30.

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VALLE VARAITA

Sabato 25 aprile a Sampeyre, ore 21, incontro con l'autore Marco Craveri, organizzato dalla Biblioteca Comunale, incentrato su storie di Resistenza. A Venasca celebrazioni ufficiali organizzate dal Comune con la sezione ANPI Verzuolo Valle Varaita e il gruppo Alpini.

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VERZUOLO

Sabato 25 aprile, alle ore 9, S. Messa per tutti i Caduti presso la cappella della Madonna della Neve. Seconda liturgia alle ore 10.30 nel parco della Resistenza.



