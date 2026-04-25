L’Unione Montana Alpi del Mare annuncia la ripresa dei lavori al Santuario della Madonna del Colletto

Sono ufficialmente ripresi i lavori di recupero e valorizzazione del Santuario della Madonna del Colletto, storico edificio del XVII secolo situato a 1.300 metri di altitudine. Posizionato strategicamente tra le Valli Gesso e Stura, il Santuario rappresenta un landmark fondamentale per il turismo escursionistico e i percorsi naturalistici del territorio.

L’intervento mira a una piena fruizione della struttura attraverso l’adeguamento funzionale, la messa in sicurezza degli impianti e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il sindaco di Valdieri e presidente dell’Unione Montana Alpi del Mare, Guido Giordana, ha espresso soddisfazione per la ripartenza del cantiere, evidenziando l’importanza strategica dell’opera per l’accoglienza montana.

DETTAGLI DELL'INTERVENTO

Il progetto, che vede attualmente in fase di ultimazione i lotti 1 e 3, prevede una profonda riqualificazione degli spazi interni ed esterni: Accoglienza e Ristorazione: Creazione di un locale bar con saletta d’ingresso, piccola cucina e servizi dedicati al primo piano; Ospitalità: Ristrutturazione completa delle camere (lato ovest e nord-est) per pellegrini e turisti, con la creazione di tre stanze dotate di servizi igienici indipendenti; Accessibilità e Inclusione: Realizzazione di un sistema di rampe esterne con parapetti in legno in stile alpino e apertura di un nuovo varco nella zona sacrestia per permettere l’accesso delle persone con disabilità all'interno della chiesa; Restauro Conservativo: Sostituzione dei serramenti con nuovi infissi in legno dal design tradizionale, rifacimento delle pavimentazioni e rinnovo del manto di copertura in lamiera. La conclusione dei lavori è prevista entro l'estate, restituendo alla comunità un bene architettonico rinnovato e pienamente accessibile.