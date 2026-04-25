L’artigianato che verrà: a Saluzzo la visione futura del Made in Italy firmata Confartigianato Cuneo

Nel cuore della storica città di Saluzzo, all’interno della suggestiva cornice del Monastero della Stella, Confartigianato Cuneo presenta la mostra “L’artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro”, in programma dal 24 aprile al 3 maggio 2026 nell’ambito di Start Saluzzo, uno degli appuntamenti culturali più significativi del territorio.

L’attività si inserisce nell’ambito delle iniziative della Giornata Nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questa ricorrenza si celebra il 15 aprile, data di nascita di Leonardo da Vinci, simbolo del genio e del talento italiano, e prevede centinaia di eventi organizzati nelle giornate limitrofe su tutto il territorio nazionale. Tali iniziative contribuiranno a valorizzare e mettere in luce l’eccellenza del Made in Italy in tutti i settori.

L’esposizione nasce con l’obiettivo di raccontare e interpretare l’evoluzione dell’artigianato contemporaneo, ponendo al centro una riflessione profonda sul valore del “fare” e sul ruolo dell’artigiano nella società di oggi e di domani. Non si tratta soltanto di una mostra, ma di un percorso narrativo che intreccia tradizione, innovazione e identità territoriale, restituendo al pubblico una visione dinamica e prospettica del comparto.

Al centro del progetto si sviluppa il concetto di “intelligenza artigiana”, intesa come sintesi di competenze tecniche, sensibilità creativa e capacità di adattamento. Un’intelligenza concreta, fatta di mani, esperienza e visione, che rappresenta uno dei patrimoni più autentici del nostro Paese. L’artigiano, in questa prospettiva, non è solo custode di saperi antichi, ma protagonista attivo del cambiamento, capace di dialogare con le tecnologie, reinterpretare materiali e linguaggi, e rispondere alle sfide contemporanee con soluzioni innovative.

La mostra si articola anche attorno al tema delle “parole dell’artigianato”, un lessico che diventa strumento di racconto e chiave di lettura del settore. Parole come cura, tempo, qualità, territorio, identità, futuro assumono una nuova centralità, contribuendo a definire un immaginario condiviso e a valorizzare il significato culturale e sociale dell’artigianato. Ogni parola diventa un punto di accesso a storie, esperienze e visioni, trasformando il percorso espositivo in un’esperienza immersiva e partecipata.

Un elemento distintivo della mostra è rappresentato dall’esperienza immersiva resa possibile grazie all’utilizzo di visori 3D a 360°, che consentiranno ai visitatori di entrare letteralmente dentro i luoghi dell’artigianato. Non si tratterà di una semplice osservazione, ma di una vera e propria esperienza sensoriale, capace di restituire la profondità del gesto, il ritmo del lavoro, la relazione viva tra artigiano e materia.

Completerà il percorso l’organizzazione di “laboratori esperienziali”, momenti pratici e coinvolgenti che, trasmettono la passione per il “fare” e invitano a riscoprire la propria vocazione artigiana.

Sabato 25 aprile e sabato 2 maggio, dalle 10:00 alle 13:00, in collaborazione con FabLab Cuneo, grandi e piccini potranno cimentarsi nell’assemblaggio di una macchinina ad energia solare.

Sabato 2 maggio, dalle 16.00 alle 17:00, in collaborazione con l’Associazione “Amici del Cioccolato”, spazio a creatività e cucina: lavorazione del cioccolato, realizzazione di “fiori” in cioccolato e “dolci bouquet” da regalare alle mamme.

L’iniziata è realizzata con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il contributo di Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione CRC, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

L'inaugurazione con alcune interviste ai presidenti e alle autorità presenti.

Ingresso gratuito. La mostra sarà aperta al pubblico nei giorni 25 e 26 aprile e dal 1° al 3 maggio, con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00.

Info su mostra e laboratori: 0171 451101 / segreteria@confartcn.com