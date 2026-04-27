ATLETICA / Duathlon di Magione, Cuneo sul podio ai Campionati Italiani

Triplice disciplina cuneese in risalto ai campionati italiani di duathlon presso l’autodromo dell’Umbria a Magione (PG). Una due giorni che ha raccolto le migliori realtà nazionali affiliate alla Federazione Italiana Triathlon, con un evento ad alta competitività nei diversi format in gara.

La manifestazione è stata suddivisa tra gare singole e staffette, che hanno messo in luce sia le qualità individuali sia la collaborazione di squadra nella fase “relay”.

In rappresentanza della provincia di Cuneo hanno preso parte il TriTeam Savigliano e la Mentecorpo Cuneo 1198 TriTeam, due società ormai affermate nel panorama sportivo regionale e non solo.

Molto ampio il numero di atleti in starting list che hanno coperto le diverse categorie in gara. Di seguito i partecipanti:

TriTeam Savigliano: Rachele Supertino, Virginia Galletto, Viola Ruatta, Jacopo Supertino, Luca Ricca, Rebecca Trapani, Simone Ruatta, Alan Poma, Fabiana Maretto e Michele Devalle.

Cuneo 1198 TriTeam: Arianna Chiorboli, Alice Magnaldi, Tommaso Fogliatto, Tommaso Sommariva, Francesco Matteodo, Arianna Gianelli, Alessio Fornero, Francesca Amenta, Susanna Bruno, Gabriele Ribolzi, Andrea Ubezio, Iacopo Bruno, Giacomo Delfino, Gioele Martini, Tommaso Gianelli, Filippo Gianelli, Simone Ghibaudo, Edoardo Tua, Margherita Chiaffrino, Anna Ghibaudo, Emma Giraudo, Camilla Garello, Anna Molineris, Bianca Chiaffrino, Alice Giordano, Federica Amenta, Filippo Parola.

L’evento ha visto grande intensità su tutte le batterie, dagli under 23 fino ai minicuccioli: una cornice di alto livello dove i portacolori cuneesi hanno messo in mostra le loro qualità. Più volte entrambe le compagini hanno occupato i primi posti in graduatoria, salendo su diversi podi della giornata.

Il TriTeam Savigliano conferma il trend positivo in categoria Youth A femminile, dando seguito alla convincente uscita di Vigevano. Ottime prestazioni anche per il Cuneo 1198 TriTeam, forte di una grande partecipazione in termini di organico, con risultati di rilievo nel gruppo Under 23 femminile e Junior.

Da segnalare il terzo posto di Arianna Chiorboli e il sesto di Alice Magnaldi (U23). Vittoria nella batteria Junior per Tommaso Fogliatto, seguito Tommaso Sommariva in quarta posizione. Notevole performance per Alessio Fornero (ragazzi) sul secondo gradino del podio.

In Youth A femminile, primo e secondo piazzamento per Rachele Supertino e Virginia Galletto con una prova solida e convincente.

Note positive anche dalle staffette, doppia formazione Junior per il Cuneo 1198 TriTeam rispettivamente al 14esimo e 35esimo posto. Nella categoria Youth quartetto saviglianese in quinta posizione finale e cuneesi in 26esima.

Tutti gli atleti di entrambe le squadre hanno partecipato con grande entusiasmo ed energia, onorando al meglio l’impegno nella manifestazione.

Un eccellente segnale dal movimento della triplice disciplina made in Cuneo, che registra una brillante presenza in questi appuntamenti a livello nazionale. Occasione colta dalle due società per ben figurare in un contesto con realtà di primo piano, offrendo di fatto un’esperienza sportiva molto significativa ai propri tesserati.