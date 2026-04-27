Cuneo, il Cottolengo prepara la festa del Fondatore con la Divina Provvidenza

In questi giorni che precedono la festa tutta la famiglia cottolenghina sparsa nel mondo, riflette e prega sul tema degli orientamenti pastorali per l’anno 2026, proposto dal Superiore Generale, Padre Carmine Arice “A chi straordinariamente confida, il Signore straordinariamente provvede”. Fede e Divina Provvidenza; tema che accompagna quest’anno il cammino verso il bicentenario dell’ispirazione carismatica donata al Santo Fondatore, che ricorrerà il 2 settembre 2027.

Il Cottolengo, come ci ricorda Padre Carmine “ha fondato sulla fede nell’amore provvidente di Dio Padre e nell’azione salvifica del Figlio, tutta la sua vita e l’Opera da lui iniziata”.

La Piccola Casa della Divina Provvidenza di Cuneo festeggerà con gioia il Fondatore sabato 2 maggio, alle ore 10:00 con una solenne concelebrazione eucaristica presieduta da S.E.R.ma Mons. Piero Delbosco, Vescovo di Cuneo-Fossano, ma vuole anche vivere una S. Messa nella Parrocchia Sacro Cuore alle ore 18:00 per ringraziare il Signore per i 190 anni di presenza nella città di Cuneo delle Suore di S.G.B. Cottolengo.

Il Cottolengo stesso ha accompagnato le prime 14 suore il 21 dicembre 1836 all’ospedale S. Croce. Servizio che è continuato anche nell’ospedale nuovo fino al 1984.

Nel tempo le presenze delle suore in città si sono moltiplicate: nel 1899 sono chiamate a prendersi cura di un gruppetto di ragazze nella Casetta Rosa e poi nei pressi dell’attuale caseggiato in C.so C. Brunet per assistere persone disabili, anziane e malate, attività che continua ancora oggi.

Le suore del Cottolengo sono state presenti per circa 80 anni nel seminario di Cuneo (1872-1960) e all’Istituto Sacro Cuore (1910-1991) educando generazioni di ragazze e ragazzi; inoltre sono state 45 anni al Sanatorio Carle (1935-1981) e a Villa S. Croce (1963-1975).

Ringraziamo il Signore per quanto la Divina Provvidenza ha operato con la presenza delle suore cottolenghine in questa città e chiediamo di continuare a benedire la Piccola Casa.

S.G.B. Cottolengo dal cielo interceda per tutti, in particolare per gli ammalati, per i poveri e per chi sta attraversando momenti di prova e di fatica donando a loro conforto e speranza. Deo Gratias!























