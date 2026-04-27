Cuneo, “Resistenze di oggi”: Lorefice e Vara su Costituzione e Concilio



Mercoledì 29 aprile 2026 ore 21 presso lo Spazio Incontri Fondazione CRC via roam nr. 17 il terzo appuntamento primavera 2026 di "RESISTRENZE DI OGGI - INFORMARE PER RESISTERE" del Centro culturale don Aldo Benevelli dell'Associazione partigiana Ignazio Vian di Cuneo : “Nel segno della speranza. I valori della Costituzione italiana e del Concilio Vaticano II” .

Ospiti della serata Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo Metropolita di Palermo e Nuccio Vara, giornalista.

Uno sguardo rivolto al presente e al futuro quello di Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo metropolita di Palermo dal 2015. Un presente fatto di tante emergenze sociali, ma un cuore mai rassegnato né disperato.

Una nomina arrivata come un fulmine a ciel sereno. Un parroco-docente da Modica a Palermo. Una scelta che si inserisce perfettamente nel nuovo corso voluto da Papa Francesco, a Palermo come a Bologna dove viene nominato Matteo Zuppi. Due vescovi chiamati a stare in mezzo alla gente.

“La vicenda di Lorefice – scrive Nuccio Vara – sebbene periferica e circoscritta, è da connettere quasi interamente al magistero bergogliano e alla Sua visione della Chiesa. Una sorta di comune sensibilità per il Concilio Vaticano II, di condivisione della necessità di portare a compimento il processo di rinnovamento ecclesiale che il Concilio aveva dischiuso ma che nel successivo sessantennio si era come inceppato, perdendo forza e vigore.”

L’impegno religioso mai scisso da quello civile, l’idea di una Chiesa che ascolta i problemi della società e prova a farli propri. I valori della Costituzione italiana e del Vangelo. La figura di Giuseppe Dossetti. Gli esempi di don Pino Puglisi e di Biagio Conte.

L’attenzione ai giovani, alle persone migranti, il sostegno alle missioni in mare di Mediterranea, la denuncia di quella globalizzazione dell’indifferenza che relega i migranti tra gli scarti generati dalla planetaria, impetuosa irruzione dell’ipercapitalismo finanziario. La vicinanza ai detenuti e ai poveri, perché non si deve guardare al mondo nell’ottica dei grandi della terra, delle potenze dominanti, ma con gli occhi dei piccoli, degli emarginati e degli ultimi tra gli ultimi. La lotta contro la droga, le mafie e a quell’antimafia di facciata che ha rimpiazzato l’antimafia sociale con personaggi dell’ìmprenditoria, della politica, dell’alta burocrazia, che si mettono alla testa di iniziative contro la mafia per camuffare in realtà il loro legame o comunque la loro contiguità con quelle aree dell’economia che continuano ad essere controllate dai poteri criminali. L’impegno per fermare le morti sul lavoro, i femminicidi e il crescente deteriorarsi del contesto culturale impregnato da un individualismo esasperato che fa accanire un uomo contro una donna che non si assoggetta al suo dominio, al suo modo di pensare, al suo desiderio.

L’impegno per la Pace e per favorire il dialogo ecumenico e interreligioso . Il ripudio totale della guerra che è irrazionale, una violenza inaudita che massacra soprattutto i bambini, le donne, gli anziani, distruggendo ospedali, scuole, intere città.

Sia nell’omelia di ordinazione nella Cattedrale di Palermo, sia nel saluto alla città in piazza Pretoria, don Corrado, come lui ama essere chiamato, ha citato più volte l’articolo 3 della Costituzione italiana.

“Ha suscitato stupore – dice Lorefice – il fatto che a piazza Pretoria io abbia citato la Costituzione italiana e in particolare l’art.3. Ebbene vorrei dire a tutti che questa Costituzione ci è stata regalata da donne e uomini diversi per estrazione politica e mentale. Dico Togliatti e La Pira solo come esempio di due ispirazioni e di due personalità diversissime. La più bella Costituzione del mondo è nata da persone che per il bene dell’Italia hanno mantenuto un cuore retto, capaci di onestà intellettuale."

INGRESSO LIBERO