Sanità Cebano-Monregalese, Robaldo chiama il Consiglio Comunale

Riceviamo e pubblichiamo:

"Credo che la seduta di mercoledì 29 aprile sia il momento giusto per informare il Consiglio Comunale di quanto sta avvenendo nel nostro ospedale. Sarà l'occasione anche per evidenziare quanto verrà messo in campo dai Sindaci dei Comuni che compongono il Distretto Sanitario Cebano-Monregalese.

Noi conosciamo bene le nostre competenze e quelle degli Enti che amministriamo e, con buona pace del Direttore Generale dell'ASL, continueremo ad occuparci di sanità ospedaliera e sanità territoriale.

Non è ulteriormente tollerabile la distanza che questa Direzione Generale ha voluto interporre con le Comunità, quasi che i cittadini e gli amministratori fossero solo dei rompiscatole.

I gruppi consiliari comunali, alcuni dei quali diretta emanazione di forze politiche di maggioranza e minoranza in Consiglio Regionale ed in Parlamento, potranno farsi un'idea del livello di allarme cui siamo giunti. Il mio auspicio? Sono certo che su questo tema concorderanno tutti a lavorare insieme, senza distinzione d'appartenenza".

Lo dichiara il Sindaco di Mondovì, Luca Robaldo.