Taglio alberi sul Maira, interrogazione di Spazio Savigliano

I consiglieri del gruppo Spazio Savigliano hanno presentato un'interrogazione per fare chiarezza sul recente taglio di alberi lungo le sponde del torrente Maira nel tratto compreso tra i ponti di Via Monasterolo e Via Saluzzo.



L'intervento ha destato forte preoccupazione tra i cittadini per l'impatto ambientale e le modalità di esecuzione, specialmente in seguito agli abbattimenti avvenuti il 20 aprile.



Sebbene l'operazione dovesse limitarsi alla rimozione di piante pericolose per la massicciata degli argini o per il traffico di Via Cervino, dalle evidenze fotografiche emerge che sono stati rimossi alberi che non sembravano costituire un rischio strutturale.



L'interrogazione sottolinea inoltre la criticità della tempistica, poiché i lavori sono stati eseguiti durante il periodo di nidificazione dell'avifauna, con segnalazioni di nidi verosimilmente attivi che sono andati distrutti.



I consiglieri chiedono di conoscere chi abbia materialmente eseguito l'intervento e su incarico di quale ufficio, se esistano relazioni tecniche o atti formali a supporto della scelta e per quale motivo non siano state effettuate verifiche preventive sulla fauna selvatica. Viene anche sollecitata la Giunta a definire criteri futuri per garantire maggiore trasparenza e informazione preventiva alla cittadinanza riguardo alla tutela ambientale del territorio.