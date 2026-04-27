Radiologia Mondovì, allarme del PD per le dimissioni dei medici

Dal Circolo PD di Mondovì riceviamo e pubblichiamo:

Le notizie riguardanti il reparto di Radiologia dell’Ospedale di Mondovì - apprese in questi giorni a mezzo stampa locale - delineano un quadro di profonda incertezza per il futuro del reparto stesso e, più in generale, del presidio ospedaliero.

Le dimissioni di tre medici radiologi e del Primario rappresentano un segnale allarmante per l’intera comunità locale. La sanità pubblica monregalese sta attraversando una fase di criticità strutturale che mette a rischio l'erogazione di servizi essenziali e il mantenimento dei livelli di assistenza.

La riduzione dell’organico del servizio radiologico rischia di incidere in modo significativo sul pronto soccorso e le varie specialità ospedaliere, con potenziali ripercussioni sui tempi di attesa e sulla qualità dell’assistenza.

Pur prendendo atto delle iniziative annunciate dall’ASL e dalla Regione, il Partito Democratico di Mondovì e i consiglieri comunali di centrosinistra esprimono forte preoccupazione, ritenendo che la situazione richieda un impegno deciso e sollecito, azioni concrete e una comunicazione chiara e costante verso la cittadinanza. Alle istituzioni competenti chiedono:

1. massima trasparenza

2. interventi urgenti per il potenziamento dell’organico

3. valorizzazione del personale sanitario

4. tutela dei servizi essenziali

5. una visione strategica per il futuro dell’ospedale

Dichiarano disponibilità a collaborare in modo costruttivo con tutte le Istituzioni coinvolte, nella convinzione che la tutela pubblica della salute dei cittadini debba essere una priorità condivisa e sottratta a qualsiasi contrapposizione politica.

L’Ospedale ‘Regina Montis Regalis’ è un patrimonio della nostra comunità: garantire la continuità e la qualità dei suoi servizi è un impegno che riguarda tutti.

Il Circolo PD di Mondovì, i consiglieri comunali Gasco, Morandini, Oreglia