Fervono i preparativi per San Teobaldo, patrono di Vicoforte

L’Amministrazione comunale e le Parrocchie Vicesi stanno organizzando i festeggiamenti del Santo Patrono, San Teobaldo.

Saranno festeggiamenti particolari perché quest’anno ricorre il 60° anniversario della sua proclamazione a Patrono dopo che l’Amministrazione Comunale ed il Vescovo di allora ne avevano chiesto l’attribuzione alla Santa Sede. Fu così che il 28 maggio 1966 la Sacra Congregazione dei Riti decretò San Teobaldo patrono di Vicoforte.

Il Santo è anche compatrono della città di Alba, dove è sepolto, per cui, dopo averlo ricordato a Vicoforte domenica 31 maggio con la funzione religiosa e civica, lunedì 1° giugno i Vicesi si recheranno in pellegrinaggio ad Alba per onorare la tomba del Santo. Al mattino saranno ricevuti dal Sindaco Aberto Gatto e dall’Amministrazione Comunale e poi dal Vescovo Mons. Marco Brunetti che celebrerà la funzione religiosa.

Per organizzare il viaggio e quant’altro necessario (autobus, pranzo e pomeriggio) è stato avviato un sondaggio di prenotazione il cui modulo può essere ritirato e consegnato in Municipio e nelle Chiese Parrocchiali Vicesi.