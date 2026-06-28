Venasca saluta e ricorda il “suo” fotografo, Biagio Bertola, mancato a 80 anni

È mancato all’ospedale di Saluzzo all’età di 80 anni Giovanni Bertola, da tutti conosciuto come “Biagio”, che aveva esercitato per anni la professione di fotografo a Venasca.

Figura popolare in paese, Bertola era conosciuto in tutta la valle Varaita.

Così lo ricorda Silvano Dovetta, sindaco di Venasca: “Biagio è sempre stata una persona solare, generosa e piena di iniziative. Ha svolto per tanti anni la professione di fotografo immortalando il giorno del sì di numerose coppie e raccontando, coi suoi scatti, la vita del nostro paese. Aveva inoltre una passione per la magia, promuovendo serate e spettacoli con il suo grande amico, mago Smith. Dj negli anni ruggenti al Crazy Boy di Centallo, era uomo simpatico e geniale, un vulcano perenne di idee. Nonostante da alcuni anni fosse ospite della casa di riposo San Giuseppe di Sampeyre, il suo ricordo era ben presente tra noi e in tutta la comunità venaschese, che perde una personalità rappresentativa”.

Lascia le sorelle Maria e Teresa, il cognato Livio e vari parenti.

La recita del rosario questa sera alla Confraternita di Venasca alle ore 20.

I funerali domani, lunedì 29 giugno, alle ore 15 in parrocchia sempre a Venasca.

Dopo il rito funebre la salma proseguirà per Magliano Alpi per la cremazione.