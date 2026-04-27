Fossano, prime comunioni nella parrocchia di Santa Maria del Salice

I piccoli Leonardo e Beatrice Stenta con i genitori e don Damiano

Grande gioia per tanti bambini della parrocchia di Santa Maria del Salice, a Fossano, che domenica 26 aprile hanno ricevuto il Sacramento della prima comunione.

Ad accompagnarli in questo giorno solenne c’erano le famiglie accolte dal parroco don Damiano Raspo e dai catechisti. Nella Messa, celebrata nella chiesa in corso Cristoforo Colombo, il sacerdote ha caricato di entusiasmo questo importantissimo passo della vita dei fanciulli, che hanno provato la gioia di sentirsi uniti a Gesù.

L’Eucaristia, il pane di vita eterna, il sacramento che corrobora la fede non solo dei bambini, ma anche dei genitori e di tutta la comunità. Come sappiamo la prima comunione è il primo, vero incontro tra un bambino e Gesù, il momento in cui si riceve il corpo ed il sangue di Cristo.

Proprio papa Francesco sottolineava la straordinaria importanza di questo passaggio: "Fare la prima comunione significa voler essere ogni giorno più uniti a Gesù, crescere nell’amicizia con Lui e desiderare che anche altri possano godere la gioia che ci vuole donare. Il Signore ha bisogno di voi per poter realizzare il miracolo di raggiungere con la sua gioia molti dei vostri amici e familiari".