Un pomeriggio di festa ha inaugurato gli alloggi di autonomia dell’Unione Montana

Un pomeriggio di festa, quello che si è tenuto venerdì 24 aprile presso la Bocciofila di Ceva in occasione dell’evento inaugurale degli alloggi di autonomia.

I due alloggi, ristrutturati e resi accessibili grazie al progetto PNRR 1.2 - M5C2, possono ospitare fino a 6/7 persone con disabilità a seguito di progetto concordato con il Servizio Socio-assistenziale dell’Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida. Questo luogo rappresenta un importante presidio per l’intera collettività e per i Comuni afferenti al Servizio, uno spazio sicuro per agevolare lo sviluppo di autonomia abitativa e indipendenza nella vita privata, grazie anche al supporto del personale del sociale all’uopo dedicato.

Ubicati in una zona centrale di Ceva, vicini a enti, servizi e sedi di attività di svariata natura, questi appartamenti sono stati allestiti con stanze singole, dispositivi di domotica, postazioni pc e ampio terrazzo arredato, dando così agli utenti tutti i comfort necessari per vivere appieno la propria quotidianità.

L’evento inaugurale ha visto la partecipazione di molti rappresentanti delle istituzioni e delle Amministrazioni locali, oltre al direttore del Consorzio dei Servizi Socio-assistenziali del Monregalese, Valerio Giovanni Lantero, e il comandante della Polizia Locale di Ceva, Giovanni Suria.

A portare i saluti sono stati Fabio Mottinelli nella duplice veste di sindaco di Ceva e di presidente dell’Unione Montana, la vicepresidente della Fondazione CRC, Elena Merlatti, e la dottoressa Eleonora Rosso, responsabile del Servizio Socio-assistenziale proprio dell’Unione Montana. Gli ospiti hanno inoltre potuto visitare gli alloggi stessi, dettagliatamente descritti proprio dalla responsabile del Servizio.

“Un grazie di cuore a chi ci ha creduto, ai colleghi del Servizio Socio-assistenziale che hanno lavorato duramente, al Comune di Ceva che ci ha dato la disponibilità degli spazi e che ci ha creduto quanto noi, alla Fondazione CRC, grazie a tutti coloro che oggi sono venuti qui a salutarci” - ha detto profondamente toccata la dottoressa Rosso -. Ce l’abbiamo fatta, con tanta emozione e con altrettanto lavoro e impegno siamo arrivati a questo traguardo. Oggi si respira aria di comunità ed è proprio ciò che come Servizio vorremmo portare nei territori. Ci auguriamo che questo giorno sia solo l’inizio di qualcosa di bellissimo”.

Tra Ludobus, bocce, cornhole e merenda all’aria aperta in compagnia, l’inaugurazione degli alloggi di autonomia è stata un’occasione di condivisione per l’intera comunità, un taglio del nastro speciale per un progetto inclusivo e di grande valore sociale.