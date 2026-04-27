CALCIO ECCELLENZA / Cheraschese-Cuneo 1-3, le parole dei tecnici al termine dell’incontro [VIDEO]

L’AC Cuneo 1905 si è imposto per 3-1 sul campo della Cheraschese.

Hanno deciso la sfida, valida per la 29ª e penultima giornata del campionato di Eccellenza, le reti ospiti di Derrick Gyimah (37’), Federico Giraudo (71’) e Daniele Galfrè (91’). Il momentaneo pareggio bianconero porta la firma di Andrea Peyronel (52’).

In classifica le “Aquile” consolidano il terzo posto a quota 59, stessi punti del Fossano secondo (ma avanti in virtù degli scontri diretti). Rimane saldamente in nona posizione la Cheraschese con 39 punti.

[Diego Melchionda, allenatore della Cheraschese]

Nel prossimo turno, l’ultimo della stagione regolare, i bianconeri faranno visita alla capolista Alessandria (stadio “Moccagatta”), mentre, il Cuneo ospiterà al “Paschiero” l’Ovadese. Appuntamento, dunque, per domenica 3 maggio alle ore 15.

Le parole dei tecnici Diego Melchionda e Danilo Bianco al termine dell’incontro (GUARDA IL VIDEO).