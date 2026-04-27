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Economia | 27 aprile 2026, 16:33

L’albese Alberto Battaglino confermato alla guida della Uila Piemonte

A Montaldo Torinese l’ottavo congresso regionale del sindacato alimentaristi

Alberto Battaglino, confermato quale segretario generale della Uila Piemonte

Alberto Battaglino, confermato quale segretario generale della Uila Piemonte

Si è svolto oggi l’8° Congresso della Uila Piemonte, un importante momento di democrazia, che ha riunito a Montaldo Torinese 45 delegate e delegati provenienti da tutta la regione, per affrontare sfide e opportunità del settore agroalimentare, in un contesto di profonde trasformazioni tecnologiche, ambientali e demografiche.

Al termine del congresso, Alberto Battaglino è stato confermato alla guida della categoria.

Hanno preso parte ai lavori la segretaria generale nazionale della Uila, Enrica Mammucari, e il segretario generale della Uil Piemonte Gianni Cortese.

Hanno portato i saluti, in video collegamento, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Montagna della Regione Piemonte Marco Gallo.

Nella segreteria sono stati eletti: Luca Bottaro, Tiziano Crocco, Giuseppe Meineri, Manuela Vendola.

"Nel settore agroalimentare stiamo assistendo a una preoccupante recrudescenza della povertà, della precarietà e degli infortuni mortali, vere e proprie piaghe che continuano a flagellare il Paese e la nostra regione”, ha denunciato Alberto Battaglino nella sua relazione introduttiva. “Chiediamo di mettere in campo una lotta senza quartiere allo sfruttamento, al caporalato e al lavoro nero - ha proseguito -, che colpiscono duramente il lavoro agricolo. Serve un’Europa che torni a parlare con una sola voce, che rimetta al centro il valore solidarietà, il rispetto della persona e la tutela dei diritti”.

Enrica Mammuccari, presidente della Uila nazionale

Enrica Mammuccari, presidente della Uila nazionale

Il tavolo di presidenza

Il tavolo di presidenza

C. S.

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